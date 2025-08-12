Ce nouveau joueur d'Anderlecht aura encore besoin de temps, malgré de grandes attentes

Nathan Saliba, 21 ans, est arrivé à Anderlecht avec de grandes attentes, mais ses débuts révèlent que l'écart entre la MLS et la Pro League est plus grand que prévu.

En MLS, la vitesse d’exécution est plus lente, ce qui laisse aux joueurs plus de temps pour prendre leurs décisions. En Belgique, ce luxe n’existe tout simplement pas. Saliba le constate désormais lui-même, d’abord à l’entraînement, mais surtout en match. Il réfléchit parfois une seconde de trop, et cette seconde est ici fatale.

Deux fois remplacé très rapidement

Le week-end dernier face à Zulte Waregem, cela est apparu clairement. Saliba s’est retrouvé perdu au milieu de terrain, ne sachant pas où se positionner, et a été remplacé à la mi-temps. Sa circulation de balle s’est grippée, ses passes sont devenues précipitées et imprécises dès qu’il a senti la pression monter.

Cela rappelle son match précédent contre Häcken, où il avait déjà été sorti après seulement 36 minutes. À l’époque, c’était une décision tactique, mais deux remplacements rapides consécutifs envoient un signal : pour l’instant, Hasi ne peut pas lui offrir ce dont il a besoin pour progresser, à savoir de la confiance par le biais du temps de jeu.

Techniquement solide, mais il doit accélérer sa réflexion et son exécution

Le problème ne réside pas dans ses bases – techniquement, Saliba a ce qu’il faut – mais dans son rythme d’exécution. Il sous-estime à quel point les espaces se referment vite en Belgique. Une passe simple jouée au bon moment devient soudainement risquée parce qu’il attend juste un peu trop.

Fait marquant : ses débuts avaient pourtant été prometteurs. Contre Westerlo, il avait marqué après seulement deux minutes, sous les yeux de sa famille. Ce but semblait le début d’un conte de fées, mais il a peut-être involontairement placé la barre trop haut, pour lui comme pour le public.

Il est encore bien trop tôt pour tirer un trait sur Saliba. D’autres joueurs venus de MLS ont eux aussi eu besoin de temps pour s’adapter au rythme européen. Mais Hasi semble vouloir momentanément le préserver, en espérant qu’il puisse s’adapter à travers les entraînements et les entrées en jeu, sans subir chaque semaine la pression maximale.

Patience

La question cruciale est de savoir si Saliba pourra augmenter sa vitesse d’exécution sans perdre ses qualités techniques. S’il y parvient, il pourra encore devenir le joueur qu’Anderlecht avait vu en lui. En attendant, le maître-mot reste la patience — du club, des supporters, mais surtout de Saliba lui-même.

Dans la réalité belge, une règle tacite s’impose : le talent seul ne suffit pas, il faut aussi savoir l’exprimer en une fraction de seconde. Pour Nathan Saliba, c’est là tout l’enjeu, et sa capacité à y répondre déterminera si son sourire reviendra sur la pelouse du Lotto Park.