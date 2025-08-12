Un Diable Rouge a prolongé malgré les convoitises : "On ne peut pas tout bloquer et ne rien offrir en retour"

Matz Sels sort d'une saison folle avec Nottingham Forest. Il a ainsi été logiquement prolongé par la révélation de la saison dernière.

Comme toute l'équipe de Nottingham, Matz Sels a performé au-delà des espérances ces derniers mois. Le portier belge n'en était pas à son coup d'essai mais a encore haussé le niveau, il est actuellement dans la forme de sa vie. Il fait d'ailleurs partie des dix nominés pour le Trophée Lev Yashin, en compagnie d'un certain Thibaut Courtois.

"C'est une belle reconnaissance et un couronnement pour notre saison passée. Je ne gagnerai peut-être pas, mais ce n'est pas le plus important. C'est particulièrement agréable d'être dans les nominés", se réjouit-il pour Het Laatste Nieuws.

La continuité à Nottingham

L'ancien gardien de La Gantoise et d'Anderlecht a récemment prolongé jusqu'en 2027. Certains le voyaient pourtant sur le départ après sa grande saison : "Il y avait un certain intérêt, mais rien de concret. Nottingham était déterminé : le club voulait de la stabilité et rejetait donc beaucoup d'offres. Ou alors, il fixait le prix du transfert à un prix très élevé".

Evángelos Marinákis, le président de Nottingham Forest, est un dur à cuire. Mais il a tout de même dû lâcher un peu de lest et concéder à Matz Sels une revalorisation salariale dans son nouveau contrat.

"Ils font le choix de la stabilité ici, et j'y suis très heureux. Avec ce nouveau contrat, ils me font un beau geste. Car on ne peut pas tout bloquer et ne rien offrir en retour", conclut le Diable Rouge.