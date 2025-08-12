Un Diable Rouge a prolongé malgré les convoitises : "On ne peut pas tout bloquer et ne rien offrir en retour"

Un Diable Rouge a prolongé malgré les convoitises : "On ne peut pas tout bloquer et ne rien offrir en retour"
Deviens fan de Belgique! 2598

Matz Sels sort d'une saison folle avec Nottingham Forest. Il a ainsi été logiquement prolongé par la révélation de la saison dernière.

Comme toute l'équipe de Nottingham, Matz Sels a performé au-delà des espérances ces derniers mois. Le portier belge n'en était pas à son coup d'essai mais a encore haussé le niveau, il est actuellement dans la forme de sa vie. Il fait d'ailleurs partie des dix nominés pour le Trophée Lev Yashin, en compagnie d'un certain Thibaut Courtois.

"C'est une belle reconnaissance et un couronnement pour notre saison passée. Je ne gagnerai peut-être pas, mais ce n'est pas le plus important. C'est particulièrement agréable d'être dans les nominés", se réjouit-il pour Het Laatste Nieuws.

La continuité à Nottingham

L'ancien gardien de La Gantoise et d'Anderlecht a récemment prolongé jusqu'en 2027. Certains le voyaient pourtant sur le départ après sa grande saison : "Il y avait un certain intérêt, mais rien de concret. Nottingham était déterminé : le club voulait de la stabilité et rejetait donc beaucoup d'offres. Ou alors, il fixait le prix du transfert à un prix très élevé".

Evángelos Marinákis, le président de Nottingham Forest, est un dur à cuire. Mais il a tout de même dû lâcher un peu de lest et concéder à Matz Sels une revalorisation salariale dans son nouveau contrat.

"Ils font le choix de la stabilité ici, et j'y suis très heureux. Avec ce nouveau contrat, ils me font un beau geste. Car on ne peut pas tout bloquer et ne rien offrir en retour", conclut le Diable Rouge.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Belgique
Matz Sels

Plus de news

Le nouveau trio du Standard doit devenir sa force, voici comment : "Ce sera encore mieux aux prochains matchs" Analyse

Le nouveau trio du Standard doit devenir sa force, voici comment : "Ce sera encore mieux aux prochains matchs"

12:40
1
Le Parquet a tranché : il ne sera pas suspendu contre Anderlecht

Le Parquet a tranché : il ne sera pas suspendu contre Anderlecht

12:20
De retour en Pro League, mais pas là où on l'attendait : "Tout a été exagéré quand Anderlecht s'est intéressé à moi"

De retour en Pro League, mais pas là où on l'attendait : "Tout a été exagéré quand Anderlecht s'est intéressé à moi"

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/08: Baouf - Vlap - Kouyate

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/08: Baouf - Vlap - Kouyate

11:00
L'Union et Bruges montrent les crocs : comment leur mercato record peut bénéficier à tout le football belge

L'Union et Bruges montrent les crocs : comment leur mercato record peut bénéficier à tout le football belge

11:40
De retour au marquoir...et à la table des négociations : les discussions ont débuté pour Benito Raman

De retour au marquoir...et à la table des négociations : les discussions ont débuté pour Benito Raman

11:20
Officiel : Anderlecht annonce le départ d'un grand talent du club

Officiel : Anderlecht annonce le départ d'un grand talent du club

11:00
Le Standard après les années galères : quand Timothé Nkada allait sur Transfermarkt pour se renseigner sur le FC Koper

Le Standard après les années galères : quand Timothé Nkada allait sur Transfermarkt pour se renseigner sur le FC Koper

10:30
1
À quand la doublette Dolbertaccini à Anderlecht ? "Je m'entends bien avec Kasper"

À quand la doublette Dolbertaccini à Anderlecht ? "Je m'entends bien avec Kasper"

10:00
1
Le mercato d'Anderlecht n'est pas terminé : la priorité est claire mais le Sporting n'a pas encore les mains libres

Le mercato d'Anderlecht n'est pas terminé : la priorité est claire mais le Sporting n'a pas encore les mains libres

09:00
2
La renaissance pour Sébastien Dewaest : "Trois ans que je n'avais plus commencé une saison en tant que titulaire"

La renaissance pour Sébastien Dewaest : "Trois ans que je n'avais plus commencé une saison en tant que titulaire"

08:30
Un Anderlechtois pointé du doigt : "Il a vraiment peur que les supporters commencent à prêter attention à ses qualités"

Un Anderlechtois pointé du doigt : "Il a vraiment peur que les supporters commencent à prêter attention à ses qualités"

08:00
Officiel : Michel Vlap échappe à un transfert hautement polémique mais quitte tout de même l'Eredivisie

Officiel : Michel Vlap échappe à un transfert hautement polémique mais quitte tout de même l'Eredivisie

07:40
Bienvenue en Ligue 2 : une première grosse désillusion pour Karel Geraerts avec Reims

Bienvenue en Ligue 2 : une première grosse désillusion pour Karel Geraerts avec Reims

07:20
"Le Standard a mérité sa victoire" : Thorsten Fink remis en place après la défaite de Genk à Sclessin

"Le Standard a mérité sa victoire" : Thorsten Fink remis en place après la défaite de Genk à Sclessin

07:00
4
L'Antwerp cible un défenseur fort de 104 matchs en Ligue 1 pour remplacer Zeno Van Den Bosch

L'Antwerp cible un défenseur fort de 104 matchs en Ligue 1 pour remplacer Zeno Van Den Bosch

06:30
Joli coup en perspective : le Club de Bruges veut prêter une jeune pépite dans un autre club de Pro League

Joli coup en perspective : le Club de Bruges veut prêter une jeune pépite dans un autre club de Pro League

06:00
"L'Union n'était pas meilleure que nous" : les regrets d'Ivan Leko après la deuxième défaite de Gand

"L'Union n'était pas meilleure que nous" : les regrets d'Ivan Leko après la deuxième défaite de Gand

23:00
Genk plombé par l'arbitrage au Standard ? Le capitaine Bryan Heynen se livre

Genk plombé par l'arbitrage au Standard ? Le capitaine Bryan Heynen se livre

22:30
4
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: Van Den Bosch - El Khannouss

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: Van Den Bosch - El Khannouss

21:00
"Il n'a pas osé intervenir" : la déclaration de Rik de Mil a-t-elle influencé l'arbitrage lors de RAAL - Charleroi ?

"Il n'a pas osé intervenir" : la déclaration de Rik de Mil a-t-elle influencé l'arbitrage lors de RAAL - Charleroi ?

22:00
1
Nicky Hayen donne des nouvelles d'un Brugeois annoncé sur le départ pour un montant de plus de... 30 millions d'euros

Nicky Hayen donne des nouvelles d'un Brugeois annoncé sur le départ pour un montant de plus de... 30 millions d'euros

21:40
Un ancien Diable Rouge réagit à la situation du KRC Genk après la défaite des Limbourgeois face au Standard

Un ancien Diable Rouge réagit à la situation du KRC Genk après la défaite des Limbourgeois face au Standard

21:20
Offre sérieuse pour Zeno Van Den Bosch : entre deux clubs étrangers, le défenseur se rapproche d'un départ de l'Antwerp

Offre sérieuse pour Zeno Van Den Bosch : entre deux clubs étrangers, le défenseur se rapproche d'un départ de l'Antwerp

21:00
Besnik Hasi a un problème à ce poste : un joueur est déjà totalement indispensable

Besnik Hasi a un problème à ce poste : un joueur est déjà totalement indispensable

20:40
Steven Defour impressionné par l'ambiance au Standard : "Les tifos, les chants, ça me procure des souvenirs"

Steven Defour impressionné par l'ambiance au Standard : "Les tifos, les chants, ça me procure des souvenirs"

20:20
Une victoire "pour continuer à croire au message" et un renfort made in Neerpede : une semaine fondatrice pour la RAAL Réaction

Une victoire "pour continuer à croire au message" et un renfort made in Neerpede : une semaine fondatrice pour la RAAL

19:40
Vers un transfert en Premier League pour Bilal El Khannouss ? Un club songerait à payer sa clause libératoire

Vers un transfert en Premier League pour Bilal El Khannouss ? Un club songerait à payer sa clause libératoire

20:00
Voici une nouvelle qui devrait ravir les supporters des Diables Rouges

Voici une nouvelle qui devrait ravir les supporters des Diables Rouges

15:20
Des indications claires sur le mercato : voici le groupe du Club de Bruges qui affrontera Salzbourg ce mardi

Des indications claires sur le mercato : voici le groupe du Club de Bruges qui affrontera Salzbourg ce mardi

19:20
Quand Yasin Özcan pourra-t-il jouer pour Anderlecht ? Les Mauves sont enfin fixés

Quand Yasin Özcan pourra-t-il jouer pour Anderlecht ? Les Mauves sont enfin fixés

19:00
Deux Rouches et deux Loups dans notre équipe-type de la troisième journée

Deux Rouches et deux Loups dans notre équipe-type de la troisième journée

18:40
2
Faute d'Epolo sur Tolu et penalty oublié pour la RAAL face à Charleroi ? Le département arbitral tranche clairement

Faute d'Epolo sur Tolu et penalty oublié pour la RAAL face à Charleroi ? Le département arbitral tranche clairement

18:20
5
Au moins 30 millions d'euros ? Un Diable Rouge pourrait devenir le coéquipier de Charles De Ketelaere en club

Au moins 30 millions d'euros ? Un Diable Rouge pourrait devenir le coéquipier de Charles De Ketelaere en club

17:20
"On a joué à l'italienne" : le Standard a plusieurs cordes à son arc, un atout important pour Mircea Rednic Interview

"On a joué à l'italienne" : le Standard a plusieurs cordes à son arc, un atout important pour Mircea Rednic

17:40
La fin des négociations approche : le Ghana et ses Belgicains tiennent presque leur sélectionneur national

La fin des négociations approche : le Ghana et ses Belgicains tiennent presque leur sélectionneur national

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved