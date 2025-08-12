Anderlecht est prêt à se séparer gratuitement d'un excédentaire

Thomas Foket est toujours un joueur du RSC Anderlecht, mais il n'est ni intégré au noyau A, ni aux Futures. Son temps en Mauve & Blanc est compté.

Thomas Foket est une épine dans le pied d'Olivier Renard. Le latéral, arrivé l'été dernier du Stade de Reims, n'a jamais atteint le niveau requis et a progressivement été relégué sur le banc, puis en tribune - et ne figure actuellement pas dans le noyau A du RSC Anderlecht.

Même au sein du noyau des U23, qui manque pourtant actuellement d'un joueur d'expérience, Foket n'est pas considéré comme une option. Il s'entraîne individuellement, et n'a aucun avenir au club. Pourtant, il est sous contrat jusqu'en 2027, et est très bien payé.

Son salaire est l'un des plus élevés du noyau. Pour compenser cette énorme perte financière, Het Laatste Nieuws nous apprend que le RSCA serait disposé à prendre une mesure radicale, à savoir libérer Thomas Foket et le laisser partir gratuitement, une mesure rare à deux ans de la fin d'un contrat.

Foket est estimé par Transfermarkt à 1,5 million d'euros, mais aucun club ne mettra cette somme à l'heure actuelle. Anderlecht pourrait s'estimer heureux d'en toucher même la moitié. Ce qui serait... moins que ce que gagne l'ex-Diable Rouge par an - on parle d'un salaire proche d'un million annuel.

Problème, toujours selon nos confrères néerlandophones : aucune offre n'arrive en ce moment du côté de Foket, qui n'est lui-même bien sûr pas pressé de chercher une porte de sortie...