OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise s'offre un nouveau renfort offensif

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise s'offre un nouveau renfort offensif
Deviens fan de Union SG! 308

C'est officiel, l'Union Saint-Gilloise recrute un nouvel attaquant. L'équipe bruxelloise a annoncé l'arrivée de Guilherme Smith ce mardi après-midi.

C'était dans l'air mais c'est désormais confirmé : Guilherme Smith rejoint l'Union Saint-Gilloise. L'ailier gauche de 22 ans a paraphé un contrat jusqu'en 2029, avec une année en option.

Le Brésilien arrive dans la capitale belge en provenance du Kalju FC, en Estonie. Celui qui peut également jouer sur le côté droit et sur le front de l'attaque a disputé un total de 44 matchs avec l’équipe estonienne depuis son arrivée en août 2024.

Au total, il a inscrit 16 buts et délivré 14 passes décisives. Ces statistiques et ses performances globales lui ont permis d’être suivi par plusieurs clubs européens.

"Son parcours l’a conduit par le centre de formation de Botafogo, au Brésil, le Zorya Louhansk, en Ukraine, ainsi qu’un prêt avec l’équipe U23 du club portugais de Braga. À l’été 2024, il a rejoint le Kalju FC, où il s’est rapidement fait remarquer", écrit le club champion belge en titre.

Guilherme Smith évoluait dans le même club que Promise David en Estonie. Parviendra-t-il à se révéler comme le Canadien ? Réponse prochainement.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG

Plus de news

Ce nouveau joueur d'Anderlecht aura encore besoin de temps, malgré de grandes attentes

Ce nouveau joueur d'Anderlecht aura encore besoin de temps, malgré de grandes attentes

16:00
Deal bouclé ? L'Union Saint-Gilloise aurait trouvé un nouvel attaquant

Deal bouclé ? L'Union Saint-Gilloise aurait trouvé un nouvel attaquant

13:30
Roméo Lavia fait passer un message à ses détracteurs : "J'ai gardé les preuves"

Roméo Lavia fait passer un message à ses détracteurs : "J'ai gardé les preuves"

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/08: Gambor - Baouf - Vlap

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/08: Gambor - Baouf - Vlap

15:00
OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges quitte la Belgique et signe à l'étranger

OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges quitte la Belgique et signe à l'étranger

15:00
Touché lors du derby brugeois, ce joueur sera absent plusieurs mois

Touché lors du derby brugeois, ce joueur sera absent plusieurs mois

14:00
L'Union et Bruges montrent les crocs : comment leur mercato record peut bénéficier à tout le football belge

L'Union et Bruges montrent les crocs : comment leur mercato record peut bénéficier à tout le football belge

11:40
Un Diable Rouge ayant disputé le Mondial 2018 met un terme à sa carrière et se reconvertit en tant qu'entraîneur

Un Diable Rouge ayant disputé le Mondial 2018 met un terme à sa carrière et se reconvertit en tant qu'entraîneur

14:13
Le nouveau trio du Standard doit devenir sa force, voici comment : "Ce sera encore mieux aux prochains matchs" Analyse

Le nouveau trio du Standard doit devenir sa force, voici comment : "Ce sera encore mieux aux prochains matchs"

12:40
2
Ivan Leko lui avait un envoyé un signal fort : un départ se précise à La Gantoise

Ivan Leko lui avait un envoyé un signal fort : un départ se précise à La Gantoise

13:00
Le Parquet a tranché : il ne sera pas suspendu contre Anderlecht

Le Parquet a tranché : il ne sera pas suspendu contre Anderlecht

12:20
De retour en Pro League, mais pas là où on l'attendait : "Tout a été exagéré quand Anderlecht s'est intéressé à moi"

De retour en Pro League, mais pas là où on l'attendait : "Tout a été exagéré quand Anderlecht s'est intéressé à moi"

12:00
De retour au marquoir...et à la table des négociations : les discussions ont débuté pour Benito Raman

De retour au marquoir...et à la table des négociations : les discussions ont débuté pour Benito Raman

11:20
Le Standard après les années galères : quand Timothé Nkada allait sur Transfermarkt pour se renseigner sur le FC Koper

Le Standard après les années galères : quand Timothé Nkada allait sur Transfermarkt pour se renseigner sur le FC Koper

10:30
1
Officiel : Anderlecht annonce le départ d'un grand talent du club

Officiel : Anderlecht annonce le départ d'un grand talent du club

11:00
À quand la doublette Dolbertaccini à Anderlecht ? "Je m'entends bien avec Kasper"

À quand la doublette Dolbertaccini à Anderlecht ? "Je m'entends bien avec Kasper"

10:00
3
Le mercato d'Anderlecht n'est pas terminé : la priorité est claire mais le Sporting n'a pas encore les mains libres

Le mercato d'Anderlecht n'est pas terminé : la priorité est claire mais le Sporting n'a pas encore les mains libres

09:00
4
Un Diable Rouge a prolongé malgré les convoitises : "On ne peut pas tout bloquer et ne rien offrir en retour"

Un Diable Rouge a prolongé malgré les convoitises : "On ne peut pas tout bloquer et ne rien offrir en retour"

09:30
Un Anderlechtois pointé du doigt : "Il a vraiment peur que les supporters commencent à prêter attention à ses qualités"

Un Anderlechtois pointé du doigt : "Il a vraiment peur que les supporters commencent à prêter attention à ses qualités"

08:00
La renaissance pour Sébastien Dewaest : "Trois ans que je n'avais plus commencé une saison en tant que titulaire"

La renaissance pour Sébastien Dewaest : "Trois ans que je n'avais plus commencé une saison en tant que titulaire"

08:30
"L'Union n'était pas meilleure que nous" : les regrets d'Ivan Leko après la deuxième défaite de Gand

"L'Union n'était pas meilleure que nous" : les regrets d'Ivan Leko après la deuxième défaite de Gand

23:00
"Le Standard a mérité sa victoire" : Thorsten Fink remis en place après la défaite de Genk à Sclessin

"Le Standard a mérité sa victoire" : Thorsten Fink remis en place après la défaite de Genk à Sclessin

07:00
4
Officiel : Michel Vlap échappe à un transfert hautement polémique mais quitte tout de même l'Eredivisie

Officiel : Michel Vlap échappe à un transfert hautement polémique mais quitte tout de même l'Eredivisie

07:40
Bienvenue en Ligue 2 : une première grosse désillusion pour Karel Geraerts avec Reims

Bienvenue en Ligue 2 : une première grosse désillusion pour Karel Geraerts avec Reims

07:20
L'Antwerp cible un défenseur fort de 104 matchs en Ligue 1 pour remplacer Zeno Van Den Bosch

L'Antwerp cible un défenseur fort de 104 matchs en Ligue 1 pour remplacer Zeno Van Den Bosch

06:30
Joli coup en perspective : le Club de Bruges veut prêter une jeune pépite dans un autre club de Pro League

Joli coup en perspective : le Club de Bruges veut prêter une jeune pépite dans un autre club de Pro League

06:00
Genk plombé par l'arbitrage au Standard ? Le capitaine Bryan Heynen se livre

Genk plombé par l'arbitrage au Standard ? Le capitaine Bryan Heynen se livre

22:30
4
"Il n'a pas osé intervenir" : la déclaration de Rik de Mil a-t-elle influencé l'arbitrage lors de RAAL - Charleroi ?

"Il n'a pas osé intervenir" : la déclaration de Rik de Mil a-t-elle influencé l'arbitrage lors de RAAL - Charleroi ?

22:00
1
Un ancien Diable Rouge réagit à la situation du KRC Genk après la défaite des Limbourgeois face au Standard

Un ancien Diable Rouge réagit à la situation du KRC Genk après la défaite des Limbourgeois face au Standard

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: Van Den Bosch - El Khannouss

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: Van Den Bosch - El Khannouss

21:00
Nicky Hayen donne des nouvelles d'un Brugeois annoncé sur le départ pour un montant de plus de... 30 millions d'euros

Nicky Hayen donne des nouvelles d'un Brugeois annoncé sur le départ pour un montant de plus de... 30 millions d'euros

21:40
Besnik Hasi a un problème à ce poste : un joueur est déjà totalement indispensable

Besnik Hasi a un problème à ce poste : un joueur est déjà totalement indispensable

20:40
Offre sérieuse pour Zeno Van Den Bosch : entre deux clubs étrangers, le défenseur se rapproche d'un départ de l'Antwerp

Offre sérieuse pour Zeno Van Den Bosch : entre deux clubs étrangers, le défenseur se rapproche d'un départ de l'Antwerp

21:00
Steven Defour impressionné par l'ambiance au Standard : "Les tifos, les chants, ça me procure des souvenirs"

Steven Defour impressionné par l'ambiance au Standard : "Les tifos, les chants, ça me procure des souvenirs"

20:20
Une victoire "pour continuer à croire au message" et un renfort made in Neerpede : une semaine fondatrice pour la RAAL Réaction

Une victoire "pour continuer à croire au message" et un renfort made in Neerpede : une semaine fondatrice pour la RAAL

19:40
Vers un transfert en Premier League pour Bilal El Khannouss ? Un club songerait à payer sa clause libératoire

Vers un transfert en Premier League pour Bilal El Khannouss ? Un club songerait à payer sa clause libératoire

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved