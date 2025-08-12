OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise s'offre un nouveau renfort offensif

C'est officiel, l'Union Saint-Gilloise recrute un nouvel attaquant. L'équipe bruxelloise a annoncé l'arrivée de Guilherme Smith ce mardi après-midi.

C'était dans l'air mais c'est désormais confirmé : Guilherme Smith rejoint l'Union Saint-Gilloise. L'ailier gauche de 22 ans a paraphé un contrat jusqu'en 2029, avec une année en option.

Le Brésilien arrive dans la capitale belge en provenance du Kalju FC, en Estonie. Celui qui peut également jouer sur le côté droit et sur le front de l'attaque a disputé un total de 44 matchs avec l’équipe estonienne depuis son arrivée en août 2024.

Au total, il a inscrit 16 buts et délivré 14 passes décisives. Ces statistiques et ses performances globales lui ont permis d’être suivi par plusieurs clubs européens.

"Son parcours l’a conduit par le centre de formation de Botafogo, au Brésil, le Zorya Louhansk, en Ukraine, ainsi qu’un prêt avec l’équipe U23 du club portugais de Braga. À l’été 2024, il a rejoint le Kalju FC, où il s’est rapidement fait remarquer", écrit le club champion belge en titre.

Guilherme Smith évoluait dans le même club que Promise David en Estonie. Parviendra-t-il à se révéler comme le Canadien ? Réponse prochainement.