De retour en Pro League, mais pas là où on l'attendait : "Tout a été exagéré quand Anderlecht s'est intéressé à moi"

Siebe Van der Heyden est de retour dans le championnat belge. Le défenseur de La Gantoise revient sur ses derniers mois indécis.

Pour son premier match comme titulaire avec La Gantoise, Siebe Van der Heyden a eu du boulot face à Raul Florucz, mais il s'en est honorablement sorti. Une première titularisation forcément symbolique contre l'Union Saint-Gilloise. Après son passage compliqué à Majorque, l'ancien chouchou du Parc Duden veut rattraper le temps perdu.

L'hiver dernier, il avait été cité du côté d'Anderlecht : "Tout a été exagéré quand Anderlecht s'est intéressé à moi", explique-t-il à La Dernière Heure. "C'était devenu une histoire beaucoup trop importante. Cet été, dès que j'ai entendu parler de La Gantoise, j'ai senti que c'était ce que je voulais".

Retrouver le plaisir de jouer et la proximité des siens

"Le club avait déjà manifesté son intérêt sous Hein Vanhaezebrouck mais ce n'était pas encore le bon moment pour moi à l'époque. Désormais, c'est le moment parfait. Je veux aider ce club à revenir au niveau auquel il était il y a peu de temps. Je crois que nous pouvons le ramener au sommet du football belge", poursuit-il.

Van der Heyden revient tout de même avec un peu plus de rythme dans les jambes grâce à son prêt à Sankt Pauli en deuxième partie de saison dernière. C'est un certain Alexander Blessin qui l'a remis en selle : "Je suis très reconnaissant envers lui. Après chaque match, il me prenait dans son bureau pour me faire une analyse personnelle. Il m'a vraiment aidé à grandir sur le plan individuel".

Mais il ne se voyait pas rester en Allemagne pour autant : "J'avais pris ma décision de revenir en Belgique. J'étais vraiment à la recherche de stabilité pour redevenir le meilleur Siebe possible, comme joueur et comme homme. Je voulais revenir près de ma famille, retrouver un certain équilibre et reconstruire à partir de là".