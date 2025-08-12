Zabarnyi au PSG : entre excitation et potentielle tension

Zabarnyi au PSG : entre excitation et potentielle tension

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le défenseur central ukrainien Illya Zabarnyi s'est engagé ce mardi au Paris Saint-Germain en provenance de Bournemouth. Une plus value certaine pour les Parisiens mais se pose la question de la cohabitation avec le Russe Matvei Safonov.

Après plusieurs tentatives auprès du club anglais de Bournemouth, le Paris Saint-Germain a fini par obtenir ce qu'il souhaitait : le transfert du défenseur ukrainien de 22 ans Illya Zabarnyi.

L'international, comptant déjà 49 sélections, débarque au Parc des Princes contre une somme de 63 millions d'euros. Avec, à terme, la casquette de successeur du capitaine Marquinhos. 

Malaise russo-ukrainien ? 

Si sur le plan sportif ce transfert est a priori une bonne chose, qu'en sera-t-il de la cohabitation avec le gardien russe Matvei Safonov ?

Le magazine So Foot rappelle ce jour quelques précédents entre joueurs russes et ukrainiens comme le cas de Trubin qui avait refusé de saluer Golovin avant la rencontre entre Benfica et Monaco cette année. Mais ici, les deux hommes seront équipiers. De quoi espérer une entente ? 

Ce sera aux dirigeants parisiens et à Luis Enrique de gérer cette situation délicate. Que l'on espère sans discordes, dans un monde qui en comporte déjà suffisamment. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
PSG
Bournemouth
Illya Zabarnyi

Plus de news

Un Belge au tour suivant, un ancien de Beveren buteur : découvrez les derniers résultats européens de la soirée

Un Belge au tour suivant, un ancien de Beveren buteur : découvrez les derniers résultats européens de la soirée

23:23
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/08: Bayo - Zabarnyi - Witsel

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/08: Bayo - Zabarnyi - Witsel

22:30
Un ancien attaquant de l'Antwerp actuellement bloqué dans son club !

Un ancien attaquant de l'Antwerp actuellement bloqué dans son club !

22:30
C'est fait : Axel Witsel ne revient pas au Standard et tient son nouveau (et dernier ?) défi !

C'est fait : Axel Witsel ne revient pas au Standard et tient son nouveau (et dernier ?) défi !

22:00
Miracle signé Forbs : le Club de Bruges, dans la douleur, file en barrage de la Ligue des Champions !

Miracle signé Forbs : le Club de Bruges, dans la douleur, file en barrage de la Ligue des Champions !

21:22
Les anciens de Pro League en feu à Fenerbahçe-Feyenoord, qualification pour Raskin : tous les résultats européens

Les anciens de Pro League en feu à Fenerbahçe-Feyenoord, qualification pour Raskin : tous les résultats européens

21:40
Le trublion du foot anglais à la relance : Jack Grealish quitte Manchester City

Le trublion du foot anglais à la relance : Jack Grealish quitte Manchester City

20:20
Anderlecht est prêt à se séparer gratuitement d'un excédentaire

Anderlecht est prêt à se séparer gratuitement d'un excédentaire

21:00
Pourquoi Senne Lammens n'a toujours pas quitté l'Antwerp

Pourquoi Senne Lammens n'a toujours pas quitté l'Antwerp

20:40
Officiel : un nouveau départ à Charleroi !

Officiel : un nouveau départ à Charleroi !

20:00
1
"Les choses bougent pour Yari Verschaeren" : bientôt un départ ?

"Les choses bougent pour Yari Verschaeren" : bientôt un départ ?

19:40
OFFICIEL : un défenseur expérimenté quitte la France et rejoint l'Antwerp

OFFICIEL : un défenseur expérimenté quitte la France et rejoint l'Antwerp

19:20
Un ancien joueur du Standard condamné à 7 ans de prison pour trafic de cocaïne

Un ancien joueur du Standard condamné à 7 ans de prison pour trafic de cocaïne

19:00
10
🎥 Kevin De Bruyne continue de faire rêver les supporters napolitains avec une jolie action à l'entraînement

🎥 Kevin De Bruyne continue de faire rêver les supporters napolitains avec une jolie action à l'entraînement

18:20
Le titre ? Junya Ito catégorique sur ses ambitions avec le KRC Genk

Le titre ? Junya Ito catégorique sur ses ambitions avec le KRC Genk

18:00
"Il incarne un peu l'âme et la mentalité du Standard" : Steven Defour séduit par un joueur du club liégeois

"Il incarne un peu l'âme et la mentalité du Standard" : Steven Defour séduit par un joueur du club liégeois

17:30
Anderlecht doit vendre, mais pas Kasper Dolberg ! Voici pourquoi Olivier Renard se tirerait une balle dans le pied Analyse

Anderlecht doit vendre, mais pas Kasper Dolberg ! Voici pourquoi Olivier Renard se tirerait une balle dans le pied

17:00
Samuel Edozie a tranché : Strasbourg ou le Club de Bruges ?

Samuel Edozie a tranché : Strasbourg ou le Club de Bruges ?

16:30
1
Roméo Lavia fait passer un message à ses détracteurs : "J'ai gardé les preuves"

Roméo Lavia fait passer un message à ses détracteurs : "J'ai gardé les preuves"

15:30
Ce nouveau joueur d'Anderlecht aura encore besoin de temps, malgré de grandes attentes

Ce nouveau joueur d'Anderlecht aura encore besoin de temps, malgré de grandes attentes

16:00
1
OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges quitte la Belgique et signe à l'étranger

OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges quitte la Belgique et signe à l'étranger

15:00
OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise s'offre un nouveau renfort offensif

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise s'offre un nouveau renfort offensif

14:45
Un Diable Rouge ayant disputé le Mondial 2018 met un terme à sa carrière et se reconvertit en tant qu'entraîneur

Un Diable Rouge ayant disputé le Mondial 2018 met un terme à sa carrière et se reconvertit en tant qu'entraîneur

14:13
Touché lors du derby brugeois, ce joueur sera absent plusieurs mois

Touché lors du derby brugeois, ce joueur sera absent plusieurs mois

14:00
Deal bouclé ? L'Union Saint-Gilloise aurait trouvé un nouvel attaquant

Deal bouclé ? L'Union Saint-Gilloise aurait trouvé un nouvel attaquant

13:30
Le nouveau trio du Standard doit devenir sa force, voici comment : "Ce sera encore mieux aux prochains matchs" Analyse

Le nouveau trio du Standard doit devenir sa force, voici comment : "Ce sera encore mieux aux prochains matchs"

12:40
2
Ivan Leko lui avait un envoyé un signal fort : un départ se précise à La Gantoise

Ivan Leko lui avait un envoyé un signal fort : un départ se précise à La Gantoise

13:00
Le Parquet a tranché : il ne sera pas suspendu contre Anderlecht

Le Parquet a tranché : il ne sera pas suspendu contre Anderlecht

12:20
De retour en Pro League, mais pas là où on l'attendait : "Tout a été exagéré quand Anderlecht s'est intéressé à moi"

De retour en Pro League, mais pas là où on l'attendait : "Tout a été exagéré quand Anderlecht s'est intéressé à moi"

12:00
L'Union et Bruges montrent les crocs : comment leur mercato record peut bénéficier à tout le football belge

L'Union et Bruges montrent les crocs : comment leur mercato record peut bénéficier à tout le football belge

11:40
De retour au marquoir...et à la table des négociations : les discussions ont débuté pour Benito Raman

De retour au marquoir...et à la table des négociations : les discussions ont débuté pour Benito Raman

11:20
Officiel : Anderlecht annonce le départ d'un grand talent du club

Officiel : Anderlecht annonce le départ d'un grand talent du club

11:00
Le Standard après les années galères : quand Timothé Nkada allait sur Transfermarkt pour se renseigner sur le FC Koper

Le Standard après les années galères : quand Timothé Nkada allait sur Transfermarkt pour se renseigner sur le FC Koper

10:30
1
À quand la doublette Dolbertaccini à Anderlecht ? "Je m'entends bien avec Kasper"

À quand la doublette Dolbertaccini à Anderlecht ? "Je m'entends bien avec Kasper"

10:00
4
Un Diable Rouge a prolongé malgré les convoitises : "On ne peut pas tout bloquer et ne rien offrir en retour"

Un Diable Rouge a prolongé malgré les convoitises : "On ne peut pas tout bloquer et ne rien offrir en retour"

09:30
Le mercato d'Anderlecht n'est pas terminé : la priorité est claire mais le Sporting n'a pas encore les mains libres

Le mercato d'Anderlecht n'est pas terminé : la priorité est claire mais le Sporting n'a pas encore les mains libres

09:00
5

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 1
Liverpool Liverpool 15/08 Bournemouth Bournemouth
Aston Villa Aston Villa 16/08 Newcastle Utd Newcastle Utd
Brighton Brighton 16/08 Fulham Fulham
Tottenham Tottenham 16/08 Burnley Burnley
Sunderland Sunderland 16/08 West Ham Utd West Ham Utd
Wolverhampton Wolverhampton 16/08 Manchester City Manchester City
Nottingham Forest Nottingham Forest 17/08 Brentford Brentford
Chelsea Chelsea 17/08 Crystal Palace Crystal Palace
Manchester United Manchester United 17/08 Arsenal Arsenal
Leeds United Leeds United 18/08 Everton Everton
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved