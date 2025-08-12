Zabarnyi au PSG : entre excitation et potentielle tension

Le défenseur central ukrainien Illya Zabarnyi s'est engagé ce mardi au Paris Saint-Germain en provenance de Bournemouth. Une plus value certaine pour les Parisiens mais se pose la question de la cohabitation avec le Russe Matvei Safonov.

Après plusieurs tentatives auprès du club anglais de Bournemouth, le Paris Saint-Germain a fini par obtenir ce qu'il souhaitait : le transfert du défenseur ukrainien de 22 ans Illya Zabarnyi.

L'international, comptant déjà 49 sélections, débarque au Parc des Princes contre une somme de 63 millions d'euros. Avec, à terme, la casquette de successeur du capitaine Marquinhos.

Malaise russo-ukrainien ?

Si sur le plan sportif ce transfert est a priori une bonne chose, qu'en sera-t-il de la cohabitation avec le gardien russe Matvei Safonov ?

Le magazine So Foot rappelle ce jour quelques précédents entre joueurs russes et ukrainiens comme le cas de Trubin qui avait refusé de saluer Golovin avant la rencontre entre Benfica et Monaco cette année. Mais ici, les deux hommes seront équipiers. De quoi espérer une entente ?

Ce sera aux dirigeants parisiens et à Luis Enrique de gérer cette situation délicate. Que l'on espère sans discordes, dans un monde qui en comporte déjà suffisamment.