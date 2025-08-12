Le titre ? Junya Ito catégorique sur ses ambitions avec le KRC Genk

Junya Ito est de retour au Racing Genk et affiche d'emblée de grandes ambitions : le Japonais veut à nouveau remporter des trophées et jouer le titre. Il a choisi le numéro 10 et entend l'honorer pleinement.

Junya Ito a été officiellement présenté à la presse ce mardi. L’ailier japonais fait son retour au Racing Genk, où il a connu de très beaux moments.

Lors de la saison 2018/2019, il faisait partie de l’équipe qui a remporté le dernier titre de champion du club. Par la suite, il a également soulevé la Coupe en 2021.

Les saisons suivantes, Genk a réalisé de bonnes campagnes, mais a toujours échoué dans la course au titre, parfois de très peu. "Mon ambition est en tout cas de tout gagner ici à nouveau. Je veux jouer pour le titre", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

Cette saison, Ito portera le numéro 10. Jarne Steuckers est désormais titulaire du numéro 7, l’ancien numéro d’Ito lors de son premier passage dans le Limbourg.

"Tout le monde dans le monde du football sait que c’est un numéro spécial. C’est un honneur de se le voir proposer. Maintenant, je veux aussi le justifier", conclut le Japonais, visiblement motivé.