Deal bouclé ? L'Union Saint-Gilloise aurait trouvé un nouvel attaquant

L'Union Saint-Gilloise semble avoir trouvé un nouvel ailier. Guilherme Smith s'apprêterait à rejoindre la capitale bruxelloise.

L’Union Saint-Gilloise aurait bouclé le transfert de Guilherme Smith selon le média estonien Soccernet. C’est un joueur brésilien évoluant au poste d’ailier gauche au Kalju FC, en Estonie, ancien club de Promise David.

Le Brésilien de 22 ans peut également jouer sur le côté droit de l’attaque ou dans un rôle d’avant-centre. Lors de l’exercice 2024-2025, toujours en cours dans le pays où il évolue, il a disputé 25 matchs, inscrit 9 buts et délivré 12 passes décisives.

L’attaquant est actuellement sous contrat jusqu’au 31 décembre 2026 avec l’équipe qu’il a rejointe en août 2024. Sa valeur marchande est estimée à 200 000 euros selon Transfermarkt.

Guilherme Smith a été formé à Vasco de Gama, Fluminense et Botafogo. Il a ensuite rejoint le Zorya Louhansk, en Ukraine, en juillet 2021, avant de signer à Braga, où il a été prêté à deux reprises par le club ukrainien. Il évoluait alors en équipe de jeunes.

Son transfert vers le club bruxellois lui permettrait de franchir un cap dans sa carrière. Celui-ci semble en bonne voie d’être conclu et une annonce officielle devrait logiquement arriver prochainement si cela se confirme.