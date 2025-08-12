De retour au marquoir...et à la table des négociations : les discussions ont débuté pour Benito Raman

Photo: © photonews
Benito Raman a offert la victoire à Malines en inscrivant le seul but de la rencontre face à Westerlo. Il pourrait prolonger au KV.

Du haut de ses 30 ans, Benito Raman a retrouvé le plaisir de jouer et le sens du but à Malines. L'attaquant n'a pas perdu son flair lors de son échec en Turquie. Ce weekend, il a inscrit le centième but de sa carrière à Westerlo.

Mais l'ancien d'Anderlecht et du Standard n'a signé qu'un contrat de deux ans et arrive donc déjà dans la dernière année de son bail : "Dans le football, tout peut aller très vite. Il peut arriver à chaque période de transfert qu'un club montre de l'intérêt pour moi. Mais pour le moment, je suis à Malines. Après, il reste encore trois semaines", a-t-il réagi après la rencontre.

La situation est délicate pour la direction, qui ne veut pas voir partir son buteur, mais envisage encore moins de le laisser partir gratuitement l'été prochain. Raman a déjà déclaré qu'il n'était pas fermé à l'idée de prolonger. Les manoeuvres ont donc commencé en ce sens.

D'après Sacha Tavolieri, la direction veut proposer à Raman un nouveau contrat portant sur deux années supplémentaires. Mais rien n'est encore acté, les discussions doivent préciser les termes de l'accord.

Benito Raman a déjà joué pour sept clubs différents en Belgique. Mais il ne rejoindra pas une nouvelle équipe belge. Le Gantois de 30 ans est très clair sur l'orientation qu'il veut donner à la suite de sa carrière.

KV Malines
Benito Raman

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Louvain OH Louvain
