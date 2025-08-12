De retour au marquoir...et à la table des négociations : les discussions ont débuté pour Benito Raman

Benito Raman a offert la victoire à Malines en inscrivant le seul but de la rencontre face à Westerlo. Il pourrait prolonger au KV.

Du haut de ses 30 ans, Benito Raman a retrouvé le plaisir de jouer et le sens du but à Malines. L'attaquant n'a pas perdu son flair lors de son échec en Turquie. Ce weekend, il a inscrit le centième but de sa carrière à Westerlo.

Mais l'ancien d'Anderlecht et du Standard n'a signé qu'un contrat de deux ans et arrive donc déjà dans la dernière année de son bail : "Dans le football, tout peut aller très vite. Il peut arriver à chaque période de transfert qu'un club montre de l'intérêt pour moi. Mais pour le moment, je suis à Malines. Après, il reste encore trois semaines", a-t-il réagi après la rencontre.

Benito Raman pour deux saisons de plus à Malines ?

La situation est délicate pour la direction, qui ne veut pas voir partir son buteur, mais envisage encore moins de le laisser partir gratuitement l'été prochain. Raman a déjà déclaré qu'il n'était pas fermé à l'idée de prolonger. Les manoeuvres ont donc commencé en ce sens.

D'après Sacha Tavolieri, la direction veut proposer à Raman un nouveau contrat portant sur deux années supplémentaires. Mais rien n'est encore acté, les discussions doivent préciser les termes de l'accord.

