Un Belge au tour suivant, un ancien de Beveren buteur : découvrez les derniers résultats européens de la soirée

Un Belge au tour suivant, un ancien de Beveren buteur : découvrez les derniers résultats européens de la soirée
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Après la qualification du Club de Bruges pour le dernier tour préliminaire à la Ligue des Champions, ce sont d'autres formations qui ont tenté d'en faire de même. Avec du Belge et du belgicain sur le terrain.

Ferencvaros recevait Ludogorets sur le coup de 20h15 avec pour score à l'aller un nul vierge. Les Hongrois ont fait le travail ce soir, l'emportant 3-0 avec l'ancien malinois Toon Raemaekers sur la pelouse.

Les Slovaques de Bratislava ont eux dû s'en défaire aux tirs au but face à Kairat Almaty, un club venu du Kazakhstan. 

Benfica bat Nice dans le choc de la soirée

L'affiche de la soirée, c'était incontestablement Benfica-Nice, deux formations européennes d'envegure. Benfica s'est défait de l'OGCN 2-0 avec l'ancien unioniste Franjo Ivanovic titulaire. 

La dernière rencontre du soir, débutée à 21h, opposait les Serbes de l'Etoile Rouge de Belgrade aux Polonais du Lech Poznan. Le nul 1-1 aura suffit aux locaux qui s'étaient imposés 1-3 à l'aller. Avec en prime dans ce match, un but signé Cherif N'Diaye, l'ancien attaquant de Beveren. 

Rendez-vous est maintenant pris à la semaine prochaine pour le dernier tour de qualification de la Ligue des Champions.  

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/08: Bayo - Zabarnyi - Witsel

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/08: Bayo - Zabarnyi - Witsel

22:30
Un ancien attaquant de l'Antwerp actuellement bloqué dans son club !

Un ancien attaquant de l'Antwerp actuellement bloqué dans son club !

22:30
Zabarnyi au PSG : entre excitation et potentielle tension

Zabarnyi au PSG : entre excitation et potentielle tension

22:01
C'est fait : Axel Witsel ne revient pas au Standard et tient son nouveau (et dernier ?) défi !

C'est fait : Axel Witsel ne revient pas au Standard et tient son nouveau (et dernier ?) défi !

22:00
Miracle signé Forbs : le Club de Bruges, dans la douleur, file en barrage de la Ligue des Champions !

Miracle signé Forbs : le Club de Bruges, dans la douleur, file en barrage de la Ligue des Champions !

21:22
Les anciens de Pro League en feu à Fenerbahçe-Feyenoord, qualification pour Raskin : tous les résultats européens

Les anciens de Pro League en feu à Fenerbahçe-Feyenoord, qualification pour Raskin : tous les résultats européens

21:40
Anderlecht est prêt à se séparer gratuitement d'un excédentaire

Anderlecht est prêt à se séparer gratuitement d'un excédentaire

21:00
Pourquoi Senne Lammens n'a toujours pas quitté l'Antwerp

Pourquoi Senne Lammens n'a toujours pas quitté l'Antwerp

20:40
Le trublion du foot anglais à la relance : Jack Grealish quitte Manchester City

Le trublion du foot anglais à la relance : Jack Grealish quitte Manchester City

20:20
Officiel : un nouveau départ à Charleroi !

Officiel : un nouveau départ à Charleroi !

20:00
1
"Les choses bougent pour Yari Verschaeren" : bientôt un départ ?

"Les choses bougent pour Yari Verschaeren" : bientôt un départ ?

19:40
OFFICIEL : un défenseur expérimenté quitte la France et rejoint l'Antwerp

OFFICIEL : un défenseur expérimenté quitte la France et rejoint l'Antwerp

19:20
Un ancien joueur du Standard condamné à 7 ans de prison pour trafic de cocaïne

Un ancien joueur du Standard condamné à 7 ans de prison pour trafic de cocaïne

19:00
10
🎥 Kevin De Bruyne continue de faire rêver les supporters napolitains avec une jolie action à l'entraînement

🎥 Kevin De Bruyne continue de faire rêver les supporters napolitains avec une jolie action à l'entraînement

18:20
Le titre ? Junya Ito catégorique sur ses ambitions avec le KRC Genk

Le titre ? Junya Ito catégorique sur ses ambitions avec le KRC Genk

18:00
"Il incarne un peu l'âme et la mentalité du Standard" : Steven Defour séduit par un joueur du club liégeois

"Il incarne un peu l'âme et la mentalité du Standard" : Steven Defour séduit par un joueur du club liégeois

17:30
Anderlecht doit vendre, mais pas Kasper Dolberg ! Voici pourquoi Olivier Renard se tirerait une balle dans le pied Analyse

Anderlecht doit vendre, mais pas Kasper Dolberg ! Voici pourquoi Olivier Renard se tirerait une balle dans le pied

17:00
Samuel Edozie a tranché : Strasbourg ou le Club de Bruges ?

Samuel Edozie a tranché : Strasbourg ou le Club de Bruges ?

16:30
1
Ce nouveau joueur d'Anderlecht aura encore besoin de temps, malgré de grandes attentes

Ce nouveau joueur d'Anderlecht aura encore besoin de temps, malgré de grandes attentes

16:00
1
Roméo Lavia fait passer un message à ses détracteurs : "J'ai gardé les preuves"

Roméo Lavia fait passer un message à ses détracteurs : "J'ai gardé les preuves"

15:30
OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges quitte la Belgique et signe à l'étranger

OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges quitte la Belgique et signe à l'étranger

15:00
OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise s'offre un nouveau renfort offensif

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise s'offre un nouveau renfort offensif

14:45
Un Diable Rouge ayant disputé le Mondial 2018 met un terme à sa carrière et se reconvertit en tant qu'entraîneur

Un Diable Rouge ayant disputé le Mondial 2018 met un terme à sa carrière et se reconvertit en tant qu'entraîneur

14:13
Touché lors du derby brugeois, ce joueur sera absent plusieurs mois

Touché lors du derby brugeois, ce joueur sera absent plusieurs mois

14:00
Deal bouclé ? L'Union Saint-Gilloise aurait trouvé un nouvel attaquant

Deal bouclé ? L'Union Saint-Gilloise aurait trouvé un nouvel attaquant

13:30
Le nouveau trio du Standard doit devenir sa force, voici comment : "Ce sera encore mieux aux prochains matchs" Analyse

Le nouveau trio du Standard doit devenir sa force, voici comment : "Ce sera encore mieux aux prochains matchs"

12:40
2
Ivan Leko lui avait un envoyé un signal fort : un départ se précise à La Gantoise

Ivan Leko lui avait un envoyé un signal fort : un départ se précise à La Gantoise

13:00
Le Parquet a tranché : il ne sera pas suspendu contre Anderlecht

Le Parquet a tranché : il ne sera pas suspendu contre Anderlecht

12:20
De retour en Pro League, mais pas là où on l'attendait : "Tout a été exagéré quand Anderlecht s'est intéressé à moi"

De retour en Pro League, mais pas là où on l'attendait : "Tout a été exagéré quand Anderlecht s'est intéressé à moi"

12:00
L'Union et Bruges montrent les crocs : comment leur mercato record peut bénéficier à tout le football belge

L'Union et Bruges montrent les crocs : comment leur mercato record peut bénéficier à tout le football belge

11:40
De retour au marquoir...et à la table des négociations : les discussions ont débuté pour Benito Raman

De retour au marquoir...et à la table des négociations : les discussions ont débuté pour Benito Raman

11:20
Officiel : Anderlecht annonce le départ d'un grand talent du club

Officiel : Anderlecht annonce le départ d'un grand talent du club

11:00
Le Standard après les années galères : quand Timothé Nkada allait sur Transfermarkt pour se renseigner sur le FC Koper

Le Standard après les années galères : quand Timothé Nkada allait sur Transfermarkt pour se renseigner sur le FC Koper

10:30
1
À quand la doublette Dolbertaccini à Anderlecht ? "Je m'entends bien avec Kasper"

À quand la doublette Dolbertaccini à Anderlecht ? "Je m'entends bien avec Kasper"

10:00
4
Un Diable Rouge a prolongé malgré les convoitises : "On ne peut pas tout bloquer et ne rien offrir en retour"

Un Diable Rouge a prolongé malgré les convoitises : "On ne peut pas tout bloquer et ne rien offrir en retour"

09:30
Le mercato d'Anderlecht n'est pas terminé : la priorité est claire mais le Sporting n'a pas encore les mains libres

Le mercato d'Anderlecht n'est pas terminé : la priorité est claire mais le Sporting n'a pas encore les mains libres

09:00
5

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved