Un Belge au tour suivant, un ancien de Beveren buteur : découvrez les derniers résultats européens de la soirée

Après la qualification du Club de Bruges pour le dernier tour préliminaire à la Ligue des Champions, ce sont d'autres formations qui ont tenté d'en faire de même. Avec du Belge et du belgicain sur le terrain.

Ferencvaros recevait Ludogorets sur le coup de 20h15 avec pour score à l'aller un nul vierge. Les Hongrois ont fait le travail ce soir, l'emportant 3-0 avec l'ancien malinois Toon Raemaekers sur la pelouse.

Les Slovaques de Bratislava ont eux dû s'en défaire aux tirs au but face à Kairat Almaty, un club venu du Kazakhstan.

Benfica bat Nice dans le choc de la soirée

L'affiche de la soirée, c'était incontestablement Benfica-Nice, deux formations européennes d'envegure. Benfica s'est défait de l'OGCN 2-0 avec l'ancien unioniste Franjo Ivanovic titulaire.

La dernière rencontre du soir, débutée à 21h, opposait les Serbes de l'Etoile Rouge de Belgrade aux Polonais du Lech Poznan. Le nul 1-1 aura suffit aux locaux qui s'étaient imposés 1-3 à l'aller. Avec en prime dans ce match, un but signé Cherif N'Diaye, l'ancien attaquant de Beveren.

Rendez-vous est maintenant pris à la semaine prochaine pour le dernier tour de qualification de la Ligue des Champions.