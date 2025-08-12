OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges quitte la Belgique et signe à l'étranger

L'histoire entre Daniel Pérez et la Belgique est désormais terminée. C'est officiel, l'attaquant vénézuélien quitte le Club de Bruges pour tenter une aventure à Chypre. L'officialisation est tombée ce mardi.

L’attaquant vénézuélien Daniel Pérez quitte le Club de Bruges pour poursuivre sa carrière au Nea Salamis Famagusta FC, à Chypre. Il y a signé un contrat d’une saison avec une option pour une année supplémentaire.

Pérez était arrivé en 2021 en provenance de Metropolitanos FC. Au total, il a disputé 11 matchs avec l’équipe première et 36 rencontres avec le Club NXT (U23).

Son tout premier but avec les Blauw en Zwart, il l’a inscrit en 2021 en Challenger Pro League face à l’Union Saint-Gilloise. Un mois plus tard, il marquait son premier but en Pro League contre La Gantoise.

Daniel Pérez trekt definitief naar Nea Salamis Famagusta FC. Veel succes, Dani! 💪 — Club NXT (@ClubNxt) August 12, 2025

"Après des prêts notamment à Ostende et à Lokeren-Temse, Pérez effectue désormais un transfert définitif vers le Nea Salamis Famagusta FC, à Chypre. Merci Dani et bonne chance !", écrit le Club de Bruges sur son site internet.

La saison dernière, l’attaquant affichait encore de grandes ambitions et souhaitait relancer sa carrière à Lokeren-Temse, mais son aventure en Belgique touche désormais à sa fin. Arrivé avec de belles références, il n’est toutefois jamais parvenu à véritablement s’imposer.