Samuel Edozie a tranché : Strasbourg ou le Club de Bruges ?

Le Club de Bruges veut encore recruter un ailier et a jeté son dévolu sur Samuel Edozie. Selon HLN, l'ancien joueur d'Anderlecht a choisi les Blauw en Zwart, malgré l'intérêt du RC Strasbourg.

Le Club de Bruges n’en a pas terminé avec son mercato : les Blauw en Zwart veulent encore attirer un ailier supplémentaire. Une opération qui pourrait s’avérer particulièrement sensible.

Le dossier Samuel Edozie est toujours d’actualité. L’ailier semblait en route pour le RC Strasbourg, où évolue également Mike Penders, mais ce transfert ne s’est finalement pas concrétisé.

Il y a quelques jours, il a été révélé que le Club de Bruges souhaitait se positionner pour recruter le joueur anglais. Une première offre a déjà été refusée par Southampton, avec qui il est encore sous contrat.

Le joueur hésitait entre le RC Strasbourg et le Club de Bruges, mais il a fait son choix. Selon Het Laatste Nieuws, Samuel Edozie a jeté son dévolu sur un transfert vers le Club.

Ce transfert est délicat puisque, la saison dernière, il portait encore les couleurs d’Anderlecht, où il était prêté par Southampton. Il a disputé 32 matchs avec le club bruxellois.