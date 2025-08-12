Touché lors du derby brugeois, ce joueur sera absent plusieurs mois

Le Cercle de Bruges va devoir se passer de son défenseur Ibrahim Diakité. Blessé lors du derby face au Club, il souffre d'une fracture de la cheville et sera écarté des terrains pendant environ trois mois. Il sera opéré mercredi.

Le week-end dernier, le Cercle de Bruges a livré une prestation honorable face au Club de Bruges. Les Groen-Zwart se sont toutefois inclinés 2-0, après un carton rouge relativement tôt dans le match.

Mais avant ce rouge, les choses avaient déjà mal commencé. Ibrahim Diakité a dû quitter le terrain, victime d’une blessure qui semblait sérieuse.

Et cela s’est confirmé. Le Cercle de Bruges a annoncé sur ses réseaux sociaux que Diakité souffre d’une fracture de la cheville.

"Ibrahim Diakité a subi une fracture de la cheville lors du derby brugeois et sera opéré mercredi. En raison de cette blessure, le défenseur sera absent environ trois mois. Nous souhaitons à Ibrahim un prompt rétablissement", indique le club.

Diakité avait commencé la première journée sur le banc, mais avait ensuite retrouvé sa place de titulaire. Face au Club, il avait de nouveau débuté la rencontre, mais le sort s’est acharné dès la 14e minute...