"Il incarne un peu l'âme et la mentalité du Standard" : Steven Defour séduit par un joueur du club liégeois

Steven Defour a mis en avant trois hommes après cette troisième journée de Pro League. Son choix s'est porté sur un coach et deux joueurs.

Depuis qu'il n'est plus entraîneur, Steven Defour continue de suivre assidûment le championnat belge. L'ancien footballeur est régulièrement présent dans différents médias pour donner son avis.

Au micro de RTL, il a donné ses "trois hommes du weekend" en Pro League. Il a dans un premier temps mentionné Frédéric Taquin, le coach de la RAAL, qui a remporté avec ses hommes le derby hennuyer contre Charleroi (1-0).

"Pourquoi je l'ai choisi ? Parce qu'il a gagné pour la première fois en JPL avec La Louvière. Les Loups ont quand même écrit un peu l'histoire", précise-t-il.

Il a ensuite cité un joueur du Standard : Daan Dierckx. "J'ai choisi ce défenseur du Standard parce que, pour moi, il incarne un peu l'âme et la mentalité des Rouches. Et ça fait depuis le début de saison que je trouve qu'il est très bon."

Le troisième joueur qu'il a mis en avant est Hans Vanaken. "C'est quand même lui qui met le Club de Bruges sur le chemin de la victoire. Même après tant d'années, il est toujours là," conclut Steven Defour.