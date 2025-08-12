"Les choses bougent pour Yari Verschaeren" : bientôt un départ ?

"Les choses bougent pour Yari Verschaeren" : bientôt un départ ?
Photo: © photonews
Yari Verschaeren n'a plus qu'un an de contrat, et une prolongation n'apparaît pas dans les plans du RSCA. Un départ pourrait donc survenir dans les semaines à venir.

En ce début de saison, plusieurs joueurs du RSC Anderlecht sont encore dans une situation incertaine - et il s'agit de trois enfants de Neerpede. Théo Leoni, Mario Stroeykens et Yari Verschaeren n'ont plus qu'un an de contrat, et il est fort probable que tous trois quittent le Sporting.

Du côté de Yari Verschaeren, qui est le seul d'entre eux à avoir débuté la saison dans un rôle de titulaire, des offres seraient parvenues sur le bureau du RSCA. En effet, selon Sacha Tavolieri, spécialiste du mercato, trois clubs s'intéresseraient au n°10 d'Anderlecht.

Deux d'entre eux sont issus de Bundesliga : il s'agirait du FC Cologne et du Werder Brême. Le troisième n'est pas un club de D1 : il s'agit de Leicester City, relégué en Championship au terme de la saison passée. Aucune offre, cependant, n'aurait encore été émise officiellement pour Verschaeren. 

Estimé jusqu'à 16 millions d'euros en 2019, Yari Verschaeren n'en vaut désormais plus que 5, et le RSCA pourrait probablement accepter de le laisser partir pour une somme environnante. Dans un an, le joueur sera en effet libre et gratuit.

Cette saison, Verschaeren a disputé 6 matchs, et a été décisif lors du match qualificatif de Conference League avec un but et une passe décisive face au Sheriff Tiraspol (un but, une passe décisive). En championnat, il était titulaire lors des deux derniers matchs. 

