C'est fait : Axel Witsel ne revient pas au Standard et tient son nouveau (et dernier ?) défi !

Axel Witsel a signé à Gérone. Le Diable Rouge quitte l'Atlético Madrid et relève donc l'un des derniers défis de sa carrière.

En fin de saison dernière, tous les signes pointaient déjà vers un départ d'Axel Witsel de l'Atlético Madrid. Le Diable Rouge a été conservé par les Colchoneros le temps de la Coupe du Monde des Clubs, avant d'être laissé libre de s'engager où il le souhaite à la fin de son contrat.

Pendant plusieurs jours, des discussions ont été engagées avec le Standard : Marc Wilmots a rencontré le joueur à Madrid, et était optimiste quant à ses chances de rapatrier l'enfant chéri de Sclessin. Mais pour diverses raisons (familiales, sportives, financières), Witsel a privilégié un ultime défi à l'étranger.

D'abord cité à l'Udinese, où on évoquait notamment l'idée d'une sélection avec les Diables Rouges en fin de saison s'il y performait, c'est finalement vers Gérone, en Liga, que le Belge se dirigeait. Et c'est désormais officiel.

Axel Witsel s'est engagé a Girona FC pour une saison avec une option pour une année supplémentaire. Il reste donc en Espagne, et signe en faveur du 16e de la dernière saison de LaLiga.

"Witsel est un milieu défensif polyvalent, doté d'une grande capacité à lire le jeu et d'une expérience à divers postes au milieu de terrain et en défense. Il se distingue par son sang-froid avec le ballon, la précision de ses passes, sa vision tactique et sa capacité à maintenir l'équilibre de l'équipe", déclare le club.