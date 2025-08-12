Les anciens de Pro League en feu à Fenerbahçe-Feyenoord, qualification pour Raskin : tous les résultats européens

Avant Bruges, d'autres clubs disputaient leur match retour qualificatif en Ligue des Champions sur le coup de 19h. Fenerbahçe a notamment écarté Feyenoord, dans un match marqué par les anciens de Pro League.

Feyenoord se déplaçait à Istanbul avec une courte avance d'un but (2-1) dans son duel avec Fenerbahçe, mais a rapidement été mis sous pression par les Turcs. C'est cependant... Tsuyoshi Watanabe, l'ancien gantois, qui a ouvert le score pour les Néerlandais à la 41e.

Et c'est l'un de ses anciens coéquipiers qui lui a répondu : Archie Brown, arrivé au Fenerbahçe cet été au terme d'une longue saga, faisait 1-1 à la 44e. Jhon Duran mettait ensuite les Stambouliotes aux commandes juste avant la pause.

Après que Fred ait fait 3-1 à la 55e, Brown se mettait à nouveau en évidence en étant à l'assist sur le but du K.O, le 4-1 inscrit par Youssef En-Nesyri à la 83e. Mais la soirée de la Pro League n'était pas encore finie : Watanabe s'offrait, en vain, un doublé (4-2) à la 89e. Talisca fixait le score à la 90e+6 (5-2).

Le Dynamo Kiev surpris, les Rangers adversaires de Bruges

Les Glasgow Rangers avaient fait le plus dur en l'emportant 3-0 à l'aller. Avec Nicolas Raskin dans le onze, les Ecossais se sont inclinés au Viktoria Plzen (2-1), mais se qualifient tout de même pour les barrages : ils affronteront donc le vainqueur du duel entre Salzbourg et Bruges.

La surprise de ces qualifications vient du Paphos FC : le petit club chypriote a battu (2-0) le Dynamo Kiev après avoir déjà été s'imposer 0-1 à l'extérieur, éliminant le géant ukrainien. Copenhague a largement dominé Malmö (5-0) après le 0-0 du match aller, et Qarabag a éliminé Shkendija (5-1).