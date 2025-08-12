Pourquoi Senne Lammens n'a toujours pas quitté l'Antwerp

Gianluigi Donnarumma est cité à Manchester United ces derniers jours, ce qui pose problème à... l'Antwerp. En effet, Senne Lammens était ciblé par les Red Devils en début de mercato.

Les deux profils sont bien différents : là où Donnarumma est une star mondiale avec une Ligue des Champions à son palmarès, Lammens est une option plus jeune et moins chère, prometteur. La question pour United n'est pas seulement qui est le meilleur gardien à court terme, mais surtout qui est le meilleur investissement à long terme.

Lammens est beaucoup moins cher

Donnarumma a 26 ans, a de l'expérience au plus haut niveau et vient avec un gros prix et un salaire monstrueux. Lammens, quant à lui, coûte beaucoup moins cher et peut continuer à se développer à Old Trafford.

La situation reste "fluide", selon les mots de Fabrizio Romano. Cela signifie que United ne s'est pas encore arrêté sur un nom. Oui, Donnarumma est disponible et voudrait venir en Premier League, mais Lammens figure toujours sur la shortlist du club mancunien.

Ruben Amorim, l'entraîneur de Manchester United, n'est pas convaincu par le gardien numéro un André Onana. Le Camerounais a eu des hauts et des bas depuis son arrivée, ce qui rend crucial le besoin d'un gardien fiable. Il se pourrait donc qu'Amorim opte pour un nouveau départ avec un jeune talent comme Lammens.

Le gardien belge s'inscrit également dans une autre stratégie. Il a un potentiel de croissance, peut s'adapter au football anglais et - pas insignifiant - il coûte une fraction de ce que Donnarumma exigerait. À long terme, cette différence de budget pourrait être un facteur déterminant.

Antwerp pense à l'argent, Lammens pense à sa carrière

De plus, Lammens a l'avantage de son âge : à 22 ans, il peut encore jouer dix ans ou plus au plus haut niveau. Dans un marché où les meilleurs gardiens atteignent souvent leur pic vers la trentaine, il pourrait être un investissement intelligent pour l'avenir.

Si Lammens déménage à Manchester, il devra d'abord remplir les coffres d'Antwerp. Mais le gardien a la tête bien sur les épaules, et son entourage est particulièrement prudent dans le choix du prochain club. Pour lui, l'essentiel est qu'il joue et qu'il puisse progresser. Il ne se laisse pas influencer sans avoir minutieusement pesé le pour et le contre.

Il n'est pas du tout certain qu'il choisisse United s'ils se manifestent. Lammens a plusieurs options sur la table et semble presque certain de quitter Antwerp d'ici la fin du mercato. Pour lui, l'accent est mis sur le bon défi sportif, pas uniquement sur le plus grand nom.