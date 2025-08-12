Le trublion du foot anglais à la relance : Jack Grealish quitte Manchester City

Jack Grealish quitte Manchester City. L'attaquant acheté pour 120 millions d'euros en 2021 est prêté à Everton pour la saison à venir.

Jack Grealish était arrivé à Manchester City en véritable star en 2021 : transféré contre 120 millions d'euros, on attendait de lui qu'il confirme ses belles années à Aston Villa (213 matchs, 32 buts, 43 passes décisives). 

En quatre saisons passées chez les Citizens, Grealish a connu des hauts et des bas. Il a notamment été un élément important du triplé de Manchester City en 2023, remportant la Ligue des Champions et disputant 50 matchs toutes compétitions confondues (11 assists).

Mais la saison passée, Jack Grealish avait perdu sa place de titulaire, avec une seule place dans le onze de base en 2025. Un départ était donc dans les tuyaux pour ce mercato estival, alors que le joueur n'a plus que deux ans de contrat à Manchester City.

C'est cependant en prêt que Grealish, qui n'est plus évalué qu'à 30 millions d'euros par Transfermarkt, va tenter de se relancer. Everton a annoncé l'arrivée de l'international anglais (39 caps, 4 buts) pour la saison 2025-2026. 

Les Toffees disposent également d'une option d'achat, évaluée à 55 millions d'euros. Everton prendra en charge une partie du salaire du joueur, estimé à 350.000 euros par semaine. 

