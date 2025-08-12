Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/08: Campbell - Kouyate - Vlap
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Officiel : Michel Vlap échappe à un transfert hautement polémique mais quitte tout de même l'Eredivisie
Actif au FC Twente, Michel Vlap était sur le départ. Proche de s'engager en Russie, il a finalement signé au Qatar. (Lire la suite)
L'Antwerp cible un défenseur fort de 104 matchs en Ligue 1 pour remplacer Zeno Van Den Bosch
Le Royal Antwerp mène des négociations avancées avec Boubakar "Kiki" Kouyaté, un défenseur central expérimenté du Mali, dans l'optique de renforcer sa ligne défensive et remplacer Zeno Van Den Bosch. (Lire la suite)
Joli coup en perspective : le Club de Bruges veut prêter une jeune pépite dans un autre club de Pro League
Le Club de Bruges cherche à prêter le jeune ailier sud-africain Shandre Campbell. Une trajectoire similaire à celles de Maxim De Cuyper et Roméo Vermant est espérée. (Lire la suite)
