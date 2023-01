De retour à Marseille, il se dirige directement vers la Serie A

Prêté par Marseille à Elche, Pol Lirola (25 ans) n'a pas convaincu en Liga. Après quelques mois passés en prêt, il va, selon Fabrizio Romano, retourner à l'OM...pour directement repartir en prêt.

Le journaliste italien annonce en effet que le latéral droit va rejoindre Monza, promu en Serie A.

Drôle de suite de carrière pour Lirola, qui avait vu Marseille et Sampaoli pousser pour son arrivée en provenance de la Fiorentina à l'époque.

Full agreement reached between OM and AC Monza for Pol Lirola deal on loan with buy option clause. 🔴🤝🏻 #OM #TeamOM



Loan move to Elche will be terminated. pic.twitter.com/Ytz3yLbYZ1