Une légende du Real Madrid ne tarit pas d'éloges à l'égard de Karim Benzema

En bon capitaine, KB9 a montré la voie au Real Madrid dimanche en ouvrant le score d'une belle volée contre l'Athletic Bilbao (2-0) en Liga.

Karim Benzema est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid en championnat aux côtés de Raúl. L'attaquant français a reçu les compliments du vice-président du club, Emilio Butragueño.

"Sa légende grandit. C’est un joueur qui marque beaucoup de buts. Il a des chiffres extraordinaires et sa contribution en matière de football offensif est essentielle. Dans ce lien entre le milieu de terrain et la ligne d’attaque, il est un pilier du succès de l’équipe", a souligné le dirigeant et l'icône de la Casa Blanca en zone mixte.