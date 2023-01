🎥 Michy Batshuayi encore buteur avec le Fenerbahçe

Le Fenerbahçe se déplaçait chez la lanterne rouge ce lundi, et Michy Batshuayi a inscrit le premier but de son équipe.

Fenerbahçe s'est imposé (1-2) ce lundi sur la pelouse d'Umraniyespor, lanterne rouge de Süper Lig turque. Michy Batshuayi, bien servi par Attila Szalai, a ouvert le score pour ses couleurs à la 73e minute. Le Diable Rouge inscrivait là son 9e but en 13 matchs de D1 et son 14e but en 21 matchs toutes compétitions confondues.