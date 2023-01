Du Club NXT à titulaire en Bundesliga: "Ici, je peux me développer et m'améliorer"

C'est certainement un pas remarquable vers le haut de l'échelle : Arne Engels a quitté le Club NXT pour le FC Augsburg, club de Bundesliga, cet hiver et a été immédiatement titularisé contre Dortmund le week-end dernier. Il a même fait une belle passe décisive.

Ils ont perdu, mais Arne Engels était évidemment aux anges. "C'était une grande sensation d'être dans le onze de départ pour mon premier match. J'ai essayé de faire de mon mieux et d'aider l'équipe", a-t-il déclaré à Sporza. "C'est dommage que nous n'ayons pas pu nous récompenser avec un point. Mais je suis convaincu que si nous continuons à être aussi performants dans les semaines à venir, nous marquerons beaucoup de points."

Un grand pas pour le milieu de terrain de 19 ans. "Je suis convaincu que c'est la bonne étape dans ma carrière, pour me développer en tant que joueur et m'améliorer. Je pense que la Bundesliga est le championnat qui me convient le mieux. C'est un grand pas pour moi : j'ai laissé derrière moi ma petite amie, ma famille et mes amis. Ma petite amie doit étudier pendant encore un an et demi. Ils vont me manquer, mais heureusement il y a Facetime et elle viendra me rendre visite de temps en temps."