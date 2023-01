"Ca m'aurait fait plaisir que Maradona me remette la Coupe", admet Lionel Messi

L'international argentin est revenu sur son sacre ultime du mois dernier.

Après avoir remporté ce qui semble être le sacre ultime de sa carrière, Lionel Messi avait pris quelques jours de congé avant de retrouver le chemin du Paris Saint-Germain.

Pour la radio Urbana Play de Bueno Aires, l'international argentin est revenu sur les sensations ressenties durant cette Coupe du monde au Qatar.

"La coupe du monde m’a appelé, elle m’a dit ‘Viens et prends-moi, car maintenant tu peux me toucher’.Je l’ai vue qui brillait dans ce magnifique stade et je n’ai pas hésité", a lancé Messi qui a cependant exprimé un regret quant à la cérémonie.

"Ça m’aurait fait plaisir que Diego (Maradona, NDLR) me remette la Coupe", a-t-il ajouté en précisant que la légende du football lui avait "donné de la force" durant ce tournoi.

"J’ai gagné le Mondial après tant de souffrances et de finales perdues."