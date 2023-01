Des supporters sanctionnés après les insultes racistes contre Vinicius

Le joueur du Real Madrid aura été la cible de plusieurs comportements racistes de la part de supporters depuis le début de saison.

La décision a été rendue ce lundi par la Commission espagnole contre la violence dans le sport : des supporters de Valladolid vont être sanctionnés pour racisme. Ces derniers ont proféré des insultes racistes contre Vinicius Junior.

Les faits ont eu lieu lors d’un match de championnat fin décembre et ces sanctions concerneraient plus de dix supporters. Selon les premières informations, ces sanctions seraient une amende de 4.000 euros ainsi qu'une interdiction de stade d'un an.

Il ne s'agit malheureusement pas de la première fois que le joueur du Real Madrid se trouve être la cible d'insultes racistes de la part des supporters. Plusieurs faits similaires ont été rapportés ces derniers mois.