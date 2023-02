Carlo Ancelotti s'exprime sur le manque de temps de jeu d'Eden Hazard : "Je suis là pour gagner"

Notre compatriote n'a pu fêter que trois petites titularisations depuis le début de la saison.

Le Real Madrid n'a pas vraiment profité de cette fenêtre hivernale pour se débarrasser de joueurs excédentaires ou en manque de temps de jeu, dont fait clairement partie Eden Hazard. Même s'il avait été annoncé que le joueur de 32 ans resterait à Madrid d'ici à la fin de la saison, il est toujours dommage de le voir s'asseoir sur le banc des Merengues, semaines après semaines.

Alors que Carlo Ancelotti avait promis en fin d'année civile qu'Hazard recevrait davantage de temps de jeu en 2023, il n'en est, pour le moment, rien du tout. Si l'on omet le 3e tour de Coupe du Roi sur la pelouse de Cacereno (D4), il faut remonter au... 25 octobre pour trouver une trace d'Eden Hazard sous les couleurs du Real dans une rencontre officielle.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l'entraîneur italien a botté en touche. "Mariano, Hazard, Vallejo et Odriozola ? J'aimerais leur donner plus de temps de jeu, ils sont professionnels et sérieux. Cependant, je ne suis pas l'entraîneur personnel de ces joueurs, mais bien celui du Real Madrid. Je suis là pour gagner."

Vous l'aurez compris, ce n'est pas de sitôt que l'on reverra Eden sur la pelouse...