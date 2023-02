Officiel : Raphael Varane arrête sa carrière internationale

Une grosse surprise, à seulement 29 ans.

L'Equipe de France, finaliste malheureuse de la Coupe du monde 2022, a vu son capitaine et recordman de sélections Hugo Lloris annoncer sa retraite internationale.

Et, selon le Parisien, il ne sera bientôt plus seul. Ce serait en tout cas au tour de Raphael Varane (29 ans) de mettre un terme à son aventure chez les Bleus.

Après 93 sélections, Varane aurait pesé le pour et le contre ces dernières semaines. Mais, usé physiquement et psychologiquement, il aurait décidé que l'Equipe de France, c'était terminé. Souvent confronté aux blessures, Varane avait fait de cette finale perdue récemment l'apogée de sa carrière, bien qu'il en ait déjà remporté une - en 2018. Il voudrait également consacrer plus de temps à sa famille.

Varane officialise sur Instagram

Une nouvelle qui s'est confirmée peu de temps après l'annonce du journal parisien : Varane a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il arrêtait bien sa carrière internationale.

"Représenter notre magnifique pays pendant une décennie a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. A chaque fois que j’ai porté ce maillot bleu si spécial, j’ai ressenti une immense fierté. Le devoir de tout donner, de jouer avec mon cœur et de gagner à chaque fois qu’on entrait sur le terrain. Cela fait plusieurs mois que j’y réfléchis et j’ai décidé que c’était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale", a notamment écrit le défenseur central.