Aron Dönnum : "Je pense que je peux être encore plus décisif"

Depuis l'arrivée de Ronny Deila en bord de Meuse l'été dernier, Aron Dönnum s'est métamorphosé et est rapidement devenu un élément incontournable du onze type liégeois.

Aron Dönnum (1 but et 2 assists) ne cesse de monter en puissance au fil de la saison. "Je pense que je peux être encore plus décisif. Je dois même l’être en marquant des buts et surtout en donnant des passes décisives vu mon positionnement sur le terrain", a expliqué le piston gauche du Standard. "Devoir défendre ne m’ennuie pas et je trouve même ça assez fun. Puis, j’ai toujours été un joueur très polyvalent et je suis toujours content de progresser et d'apprendre de nouvelles choses. Et quand nous avons le ballon comme ce fut le cas contre Eupen, je suis finalement un ailier qui est assez proche du but", a confié le Norvégien.

Samedi, le Standard de Liège se déplace au Cercle de Bruges. Les Rouches doivent enchaîner face à un concurrent direct au Top 8. "Nous devons être mentalement prêts comme face à Malines et Eupen à domicile. L’important, c'est de créer un maximum de danger. Ensuite, peu importe qui marque, l’essentiel est de prendre les trois points là-bas."