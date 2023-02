Superbe : Sébastien Haller marque son premier but avec Dortmund

Dortmund a roulé sur Fribourg, et l'attaquant ivoirien a marqué son premier but avec le BVB.

Ce samedi, le Borussia Dortmund s'est promené au Signal Iduna Park face à Fribourg (5-1). C'est Schlotterbeck qui a mis les hommes de Terzic sur les bons rails, avant qu'Holer n'égalise de manière suprenante alors que les visiteurs avaient été réduits à 10.

En seconde mi-temps, Adeyemi a remis Dortmund devant, puis Haller a inscrit le 3e but des siens. Le premier but pour le grand attaquant ivoirien après son cancer des testicules. Brandt et Reyna ont parachevé le travail.

Dortmund remonte à une belle 3e place au classement de Bundesliga.

Les autres résultats de la journée en Bundesliga :

Bochum 5 - 2 Hoffenheim

Eintracht Francfort 3 - 0 Hertha Berlin

Cologne 0 - 0 Leipzig

Union Berlin 2 - 1 Mayence