📷 La statistique qui fait mal à Haaland face à Tottenham

Tottenham a créé la surprise en s'imposant 1-0 ce dimanche face à Manchester City. Mais ce qui a encore plus étonné, c'est l'absence du nom d'Erling Haaland au marquoir.

Ce dernier est resté totalement muet face à Hugo Lloris et a été fantomatique durant toute la rencontre. D'ailleurs, une statistique est sortie et elle fait mal : Erling Haaland n'a pas tiré une seule fois au but face à Tottenham, une première pour lui en Premier League.

Pire encore, il n'a pas touché le ballon une seule fois dans le rectangle de Tottenham ce dimanche.

Erling Haaland has failed to have a shot in a Premier League game for the first time at Man City.



He didn't have a single touch in the Tottenham box. đŸ˜Č pic.twitter.com/i2WC6aVrXL