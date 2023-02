Pep Guardiola a présenté des excuses publiques à Steven Gerrard : "J'ai honte de moi"

L'entraîneur de Manchester City a présenté des excuses publiques à la légende de Liverpool après des propos tenus la semaine dernière.

Pep Guardiola a présenté des excuses publiques à Steven Gerrard pour ses commentaires inutiles et stupides. Le technicien espagnol avait fait référence à la glissade de Steven Gerrard contre Chelsea, dans la course au titre de Premier League 2013-2014, lorsqu'il a défendu Manchester City au milieu d'allégations de plus de 100 violations des règles financières.

"Avant de commencer la conférence de presse, je veux dire quelque chose. Je m'excuse auprès de Steven Gerrard pour les commentaires inutiles et stupides que j'ai faits la dernière fois à son sujet. Il sait combien je l'admire, lui et sa carrière, ce qu'il a fait pour ce pays dans lequel je vis et m'entraîne. J'ai honte de moi, de ce que j'ai dit parce qu'il ne le mérite pas. Je crois vraiment ce que j'ai dit lors de ma conférence de presse sur le fait que je défends mon club, mais je ne l'ai pas bien représenté en mettant son nom dans ce commentaire stupide, donc je m'excuse. Je lui ai dit personnellement, mais comme je l'ai dit publiquement, je dois le faire ici aussi. Donc je suis désolé pour lui, pour Alex, sa femme, ses enfants, sa famille, parce que c'était stupide", a lâché le Catalan en conférence de presse.