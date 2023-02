Nationale 1: le RFC Liège maintient le cap

Les Liégeois confortent leur statut de dauhpin.

Après la défaite de l'Olympic et le partage de la RAAL, le RFC Liège pouvait creuser l'écart sur ses poursuivants. Les Liégeois n'ont pas laissé passer l'occasion, ils ont dominé les U23 de l'Antwerp grâce à des buts de Jérémy Perbet, Ryan Merlen et Jessy Mputu (3-1). Liège conforte sa deuxième place et revient à sept points du leader, le Patro Eisden, qui s'était également imposé samedi soir.

Pas de vainqueur en revance dans le duel 100% wallon qui opposait Visé aux U23 de Charleroi (2-2). Les Visétois pointenant à la 12e place, Charleroi est 15e. Les Francs Borains ont été battus à Winkel (2-1) et restent coincés à la huitième place. La dernière rencontre de l'après-midi s'est soldée par la victoire d'OHL contre Mandel United (2-1).