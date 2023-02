L'Union Berlin, tout sauf un cadeau

L'Union Saint-Gilloise retrouvera donc l'Union Berlin en 8e de finales d'Europa League. Un adversaire qui continue à prouver semaine après semaine qu'il est tout sauf prenable.

Ce sera donc l'Union Berlin pour l'Union Saint-Gilloise en 8e de finales de l'Europa League. Pas de Juventus, Manchester United, AS Rome ou FC Séville. On se doute bien que cela en déçoit certains, mais qu'à cela ne tienne : l'Union aura à nouveau l'honneur de disputer des grands matchs de compétition européenne. Et qu'on ne s'en fasse pas : bien que l'Union Berlin ait le palmarès et le prestige les moins fournis que tous les autres adversaires potentiels attendant les Unionistes, cela n'en reste pas une très solide équipe qui est plus que jamais à sa place en 8e de finales d'Europa League.

L'Ajax passe à la trappe

La qualité de l'Union Berlin avait déjà pu être admirée durant les phases de poules de l'Europa League, que ce soit face aux Bruxellois, Braga ou Malmö. 2e du groupe à un petit point de l'USG, le club allemand avait démarré par deux défaites (0-1 puis 1-0 face à l'Union et Braga) avant d'enregistrer 5 - courtes, d'un seul but - victoires sur les 6 dernières rencontres. L'USG avait d'ailleurs subi le flot berlinois lors de la dernière journée, subissant sa seule défaite en campagne d'Europa League.

Opposés à un Ajax d'Amsterdam certes malade cette saison lors des barrages, les Berlinois ont impressionné. Tenant le zéro à l'aller à la Johan Cruyff Arena, les hommes d'Urs Fischer ont fait plier les Ajacides au retour, sur une retentissante victoire 3-1. Ce vendredi matin, le Bild titre "Une sensation parfaite" pour décrire la qualification historique des Berlinois. Ces derniers ont "balayé" l'Ajax, déclenchant une véritable "fête" dans un stade An der Alten Forsterei en fusion. Cela ne fait plus aucun doute : l'Union Berlin est en train de gravir les échelons du football européen à pas de géant.

En tête de Bundesliga, aux côtés des géants Bayern Munich et Borussia Dortmund

A l'époque des deux confrontations en phase de poules face à l'USG, le club d'habitude considéré comme le deuxième de Berlin derrière l'Hertha était l'indéniable révélation de la première de saison en Bundesliga.

Et maintenant, 3 mois plus tard ? Eh bien, l'Union Berlin est passé de leader surprise à leader tout court. Les Berlinois impressionnent chaque week-end et déjouent les pronostics qui les voyaient s'essoufler. Avec 13 victoires, 4 matchs nuls et 4 défaites en 21 rencontres de Bundesliga, seuls le Bayern Munich et le Borussia Dortmund tiennent la cadence. Les trois équipes sont à 43 points chacune.

Surtout, la forme de l'Union Berlin depuis la reprise - le championnat allemand était, il est important de le noter, en pause de la mi-novembre à la mi-janvier suite à la Coupe du monde - est resplendissante : 5 victoires d'affilée avant de concéder le nul (0-0) le week-end passé contre Schalke 04, soit un bilan de 15 points sur 18 et notamment un succès contre Leipzig. 2e meilleure défense de Bundesliga mais seulement 8e attaque - leur meilleur buteur, Becker, ne compte que 7 buts marqués cette saison -, la force de l'Union Berlin se retrouve spécialement dans ce qui fait son essence : l'unicité, la solidité, la solidarité. Et Urs Fischer commence à faire bien des envieux sur son petit banc.

Que les déçus se rassurent donc : le nouveau duel des Unions promet d'être éléctrique !