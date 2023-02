"Philippe Montanier est l'entraîneur de Toulouse et Gilbert est dans la VAR"

L'ancien entraîneur du Standard a fustigé l'arbitrage après la défaite du TFC à Reims. Des propos qui pourraient lui valoir une suspension.

Affrontement entre deux anciens du Standard ce week-end en Ligue 1. L'ancien adjoint Will Still est facilement venu à bout de l'ancien T1 Philippe Montanier (3-0). Arrivé en 2020, l'entraîneur français n'est que six mois en bord de Meuse avant de prendre la direction du sud-ouest de la France.

Après le titre de la saison dernière en Ligue 2, Toulouse pointe à la 11e place de Ligue 1 avec un effectif majoritairement constitué de joueurs participant à leur première saison dans l'un des cinq grands championnats européens. Mais à Reims, c'est un Philippe Montanier très contrarié par la VAR qui s'est présenté au micro de Prime Vidéo.

"Il y a Philippe Montanier sur le banc de Toulouse et Gilbert à la VAR" en référence évidente à la sonorité semblable de son nom de famille avec celle du célèbre chanteur aveugle Gilbert Montagné. Si cette séquence a provoqué l'hilarité d'une bonne partie des suiveurs du championnat, elle ne va probablement pas plaire à la LFP qui a l'habitude de suspendre les acteurs s'en prenant publiquement aux arbitres.