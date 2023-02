🎥 Une carte rouge pour José Mourinho, une énorme sensation en Serie A

José Mourinho a vu rouge, les anciens de Pro League ont été décisifs et la lanterne rouge s'est offert le scalp de l'AS Roma.

Une grosse surprise pour lancer la soirée en Serie A. Avant le derby turinois, la Roma a mordu la poussière sur la pelouse de la lanterne rouge, l'US Cremonese (2-1). La soirée avait très mal commencé pour les Romains qui ont encaissé dès la 17e minute et qui ont vu José Mourinho se faire exclure en début de seconde période.

Mais la Roma a répondu au but de l'ancien Zèbre Frank Tsadjout par Leonardo Spinazzola à la 71e minute de jeu et semblait en mesure de passer devant. Jusqu'à la 82e minute et un penalty provoqué par l'ancien Brugeois David Okereke et transformé par Daniel Ciofani.

L'US Cremonese décroche sa toute première victoire de la saison en championnat (2-1) et se débarrasse de la lanterne rouge. La Roma loupe l'occasion de s'installer à la deuxième place.