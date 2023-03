Christophe Galtier a été très clair concernant Achraf Hakimi

L'international marocain a été mis en examen pour viol ce vendredi par le juge d'instruction après l'ouverture d'une enquête par le parquet de Nanterre.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier préfère se concentrer sur l'aspect sportif et a été clair par rapport à ce dossier. "Je pense qu'on vous a informé : je ne répondrai à aucune question concernant l'extra-sportif sur Achraf Hakimi. Et le club a déjà communiqué concernant la situation. (...) Achraf s'est entrainé il y a 48 heures d'une manière individuelle à cause de sa douleur musculaire, c'est une vieille blessure qui date de la Coupe du monde. Il a fait une partie de la séance avec le groupe (ce vendredi, ndlr), l'objectif avec le staff médical et la cellule performance c'est qu'il soit disponible pour le match contre le Bayern Munich. Ma gestion sportive avec lui ? Il va s'entraîner samedi, dimanche et j'espère aussi lundi normalement avec le groupe pour être disponible contre le Bayern", a confié le coach du PSG face à la presse.

Forfait contre Nantes samedi en Ligue 1, Hakimi, même placé sous contrôle judiciaire, peut faire le déplacement à Munich