John Textor, propriétaire du RWDM et l'OL, justifie son choix de désactiver son compte Twitter

Menacé de mort, notamment après le transfert de Jeffinho du côté de l'Olympique Lyonnais, l'homme d'affaires américain a d'ailleurs décidé de désactiver son compte Twitter, ce dimanche.

John Textor traverse une période délicate. Le dirigeant américain, qui possède des parts financières dans quatre formations (RWDM, Olympique Lyonnais, Crystal Palace et Botafogo), a justifié son choix de désactiver son compte Twitter dans un entretien accordé à Globo.

Il a malgré tout assuré que ce choix n’était pas lié à d’éventuelles pressions. "C’est loin de la réalité. Je ne suis pas gêné de la pression émanant des supporters. D’ailleurs, je reçois des milliers de messages de soutien. Je suis conscient que Twitter ne représente souvent que de la négativité. La principale raison, c’est que Twitter ne fonctionne pas pour moi, honnêtement. Parce qu’il est très rare que mes quatre clubs gagnent le même jour, et ce n’est presque jamais une bonne idée de célébrer quelque chose sur Twitter, alors qu’une partie de mes followers se sent bien tandis que l’autre se sent mal. Donc, dernièrement, il m’a semblé plus logique de ne plus commenter. Cela faisait des mois que je pensais quitter Twitter… Ces dernières semaines, cette idée est revenue. J’adore communiquer avec les fans et j’ai de bonnes idées sur la façon de le faire de manière plus utile."