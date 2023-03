Charly Musonda Jr raconte son émotion intense : "J'ai pleuré seul dans le bus"

Charly Musonda Jr est de nouveau un joueur de football. L'ancien grand talent de Chelsea a retrouvé les terrains avec Levante, après avoir traversé l'enfer.

Charly Musonda Jr compte 9 apparitions cette saison avec Levante et s'il a encore connu un petit pépin physique récemment, c'est incomparable par rapport aux années de galère traversées par l'ancien joueur de Chelsea. À 26 ans, Musonda est de nouveau un joueur de football, et ce n'était pas gagné d'avance.

Bien au contraire : il y a 4 ans, les médecins lui donnaient 20% de chances de rejouer au niveau professionnel. Charly Musonda a dû prendre une décision très difficile : tenter une opération qui pouvait signifier la fin de sa carrière, mais pouvait également lui permettre de revenir. "Les docteurs m'ont dit que je ne serais plus jamais un joueur explosif, que je ne ferais plus jamais les choses que j'avais l'habitude de faire", explique-t-il dans un long entretien accordé à SportBible.

Je pleurais dans le bus

S'il est revenu changé, Musonda est tout de même revenu...après avoir été très seul. "Plus personne ne vous appelle, plus personne ne vous envoie de messages (...) Durant mes 4 années de blessure, je peux compter sur les doigts de mes mains les gens qui m'ont demandé comment ça se passait".

Mais après quatre longues années de rééducation, Charly Musonda a retrouvé les terrains. Sous le maillot de Levante, où on a décidé de lui laisser sa chance. "Pouvoir me lever le matin et savoir que je vais m'entraîner avec ce groupe est formidable (...) je suis très reconnaissant à Levante de m'avoir donné cette opportunité de me sentir comme un footballeur à nouveau".

Plus question de rêver trop grand, trop vite : Musonda connaît encore quelques soucis physiques, et n'a pas encore été titularisé en championnat. "Chaque jour est un combat avec ma forme. Mais je peux rejouer au foot. Je ne mets pas de pression, je veux juste prendre du plaisir (...) je pleure de joie en faisant des choses normales pour d'autres".

Comme quand il a été pour la première fois repris cette saison, pour le match contre Carthagène. L'émotion était trop forte pour l'ancien grand espoir du football belge. "J'ai laissé tout le monde sortir du bus, car je pleurais tellement", raconte Musonda. "J'ai séché mes larmes et j'ai rejoint tout le monde au vestiaire. Je ne débutais même pas ce match, j'étais juste repris. Ca en dit long sur mon amour du football mais aussi ce par quoi je suis passé pour en arriver là".