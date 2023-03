Steven Defour explique pourquoi Malines piétine

Le week-end dernier, le KV Malines s'est fait gifler par l'Antwerp (5-0). Steven Defour a vu un signe positif de la part de son groupe à l'entraînement. Mais cela suffira-t-il ?

"Nous avons analysé le match et regardé ce qui n'a pas marché", a déclaré Steven Defour lors de sa conférence de presse avant le match contre STVV. "Il est toujours bon de se dire la vérité. Cela s'est passé de manière positive. Les joueurs savent ce qui n'a pas marché. Je ne sais pas si les joueurs spéciaux doivent se lever à ce moment-là. Bien sûr, nous avons besoin de leaders."

Les joueurs s'estimaient-ils déjà heureux après la qualification pour la finale de la Coupe et le sauvetage qui est presque un fait ? "La qualification pour la finale et la victoire sur Seraing y sont peut-être pour quelque chose. Soit on en tire de la motivation et de la confiance en soi, soit on se laisse un peu aller. Dans ce dernier cas, si vous jouez contre un Antwerp confiant dans un Bosuil plein, vous êtes battu. Nous devons également être à 100 %. Si ce n'est pas le cas, nous ne sommes qu'une équipe médiocre. Vous l'avez vu dimanche. J'avais déjà dit ce que je pensais à la mi-temps et après le match, j'ai également pris la défaite au pied de la lettre. Ce match est maintenant terminé, il reste encore beaucoup de temps avant la finale de la Coupe. Nous devons maintenant nous concentrer sur le match de ce week-end", a déclaré Defour.