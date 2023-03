Le RWDM revient de loin

C'est donc la journée des triplés. Celui signé par El Ouahdi ce dimanche offre trois points au RWDM.

Beveren avait pris les trois points ce samedi sur la pelouse du Beerschot, le RWDM se devait donc de réagir ce dimanche lors de la réception de Bruges NXT. Pourtant, ce sont les Brugeois qui ont frappé les premiers via Talbi.

Après la pause, un homme va se mettre en évidence : Zakaria El Ouahdi. Il égalise, avant de donner l'avantage à son équipe quelques minutes plus tard. Mais Bruges a de la ressource et égalise via Romeo Vermant (2-2).

Mais dans les dernières secondes, El Ouahdi offre les trois points à son équipe et ainsi trois points d'avance au RWDM sur Beveren. La fin de saison sera encore et toujours teintée de suspense.