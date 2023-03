Eupen anticipe et procède à une augmentation de capital

À cinq journées du terme, Eupen occupe la quatorzième place de Jupiler Pro League avec 27 points au compteur.

Avec des dépenses beaucoup trop lourdes par rapport aux revenus, la majorité des clubs belges sont dans le rouge. C'est pour cela que la Pro League a lancé un plan avec deux grands axes de travail d’ici 2027 : que la masse salariale ne représente pas plus de 70 % des revenus et que les fonds propres négatifs redeviennent positifs en cinq ans.

Eupen a augmenté ses fonds propres et l'a fait savoir ce mercredi matin via un communiqué. "Eupen a procédé à une augmentation de capital d'environ 6 millions d'euros et a ainsi encore renforcé les fonds propres du club. Après qu'Eupen ait dû faire fondre presque entièrement ses fonds propres pendant la crise du Covid 19, elle a pu reconstituer dès la saison dernière des fonds propres à hauteur de 2,5 millions d'euros. L'augmentation de capital actuelle permet d'améliorer encore davantage la stabilité économique et financière du club", peut-on lire dans le communiqué des Pandas.