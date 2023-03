Une sélection du Ghana toujours autant à la sauce Belge

5 joueurs de notre championnat seront présents avec le Ghana pour la double confrontation contre l'Angola dans le cadre des qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

Si les nations européennes s'apprêtent à entamer le parcours qui doit les mener au prochain championnat d'Europe, les équipes africaines poursuivent quant à elles les qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

Le Ghana, qui devrait plus que vraisemblablement se qualifier pour le tour suivant, vient d'annoncer sa sélection pour la double confrontation contre l'Angola. Sous les ordres du nouveau sélectionneur Chris Hughton, cinq joueurs de Jupiler Pro League ont été appelés : Abdul Nurudeen (AS Eupen), Majeed Ashimeru (Anderlecht), Joseph Paintsil (Genk), Dennis Odoi et Kamal Sowah (Bruges).

Lors de la Coupe du Monde au Qatar, quatre Belgicains avaient été sélectionnés par Otto Addo. En outre d'Odoi, Sowah et Nurudeen, Elisha Owuwu (La Gantoise lors du tournoi, Auxerre aujourd'hui) avait été convié à la fête. Il est cette fois blessé.