Kylian Hazard en pleine renaissance avec le RWDM

Après toutes les galères des derniers mois, Kylian profite de chaque moment. Tout profit pour le RWDM.

Kylian Hazard a été l'un des grands monsieurs du succès 0-4 du RWDM chez les U23 d'Anderlecht avec un but et un assist. De quoi redonner au club bruxellois trois points d'avance sur Waasland Beveren, son plus proche poursuivant. Une vraie renaissance au meilleur des moments : alors qu'il n'avait donné qu'un seul assist en phase régulière, Hazard vient de s'empiler 2 buts et 5 assists en 4 matchs de Playoffs pour la montée en D1A.

L'ancien du Cercle de Bruges savoure après les moments compliqués vécus ces derniers mois : "Je prends désormais du plaisir dans les choses que je n'aimais pas faire avant, comme à l'entraînement ou ailleurs. Cela m'aide à progresser" confirme-t-il au Nieuwsblad. Kylian ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : "Depuis le début des play-offs, j'ai été chaque semaine décisif pour l'équipe. J'espère continuer comme ça pour pouvoir donner quelque chose en retour à tous ceux qui m'ont toujours soutenu". Avant de confirmer tout cela la saison prochaine en D1A ?