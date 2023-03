Seraing reçoit une bonne nouvelle en vue de la saison prochaine

Le RFC Seraing fera bien partie du monde professionnel du football belge la saison prochaine.

Lanterne rouge de Pro League et quasi-condamné à la descente en Challenger Pro League, le RFC Seraing sait que son avenir s'écrira encore dans le monde professionnel du football belge.

La Commission des licences a en effet donné son approbation pour la délivrance de la licence en D1A/D1B du club.

"L’Auditorat de l’Union Belge propose à la Commission des licences d’octroyer la licence professionnelle pour la D1A et D1B. Cette proposition intervient au vu du respect de toutes les conditions imposées au club et le soutien financier de notre actionnaire principal Bernard Serin et du FC Metz", explique un communiqué publié sur le site du RFC Seraing.