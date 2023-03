L'OM détruit par un ancien très grand espoir : "J'ai été protégé, puis après on m'a tué"

Le milieu de terrain coule depuis des jours tranquilles à Sassuolo.

Il fut un temps où Maxime Lopez était considéré comme l'un des plus grands espoirs du football français. Formé depuis son plus jeune âge à l'Olympique de Marseille, ses débuts avaient été salués et on parlait déjà de lui dans les plus grands clubs du monde.

Malheureusement, les attentes se sont révélées être un peu trop élevées. Lopez avait besoin de se relancer, et a alors choisi un club d'un standing sensiblement plus bas que celui de l'OM : Sassuolo, en Italie.

Désormais âgé de 25 ans, Lopez est revenu sur son départ de Marseille dans l'émission Le Club des 5. Le moins qu'on puisse dire, ce qu'il ne mâche pas ses mots : "Honnêtement, je n’ai aucun regret. J’ai des moments de nostalgie. Je repense à ma première année à l’OM quand j’avais 18 ans. Tout allait bien, à ce moment-là... On me parlait du Barça."

"Même la première année à l’OM il y a eu des moments de creux. Mais comme j’étais le petit jeune, on y a moins fait attention. C’est la seule année à Marseille où j’ai été protégé. Après on m’a tué…", a déclaré Lopez.