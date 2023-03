Les inquiétudes concernant la vente de Manchester United commencent à grandir. Selon The Guardian, il se pourrait que la famille Glazer, l'actuelle propriétaire du club, ne veuille pas du tout vendre Manchester United, mais qu'elle en ait simplement gonflé le prix.

Au début de l'année 2023, la famille Glazer a annoncé qu'elle était prête à vendre Manchester United. Dans les mois qui ont suivi, plusieurs acheteurs potentiels se sont manifestés. Le cheikh Jassim bin Hamad al Thani s'est montré le plus direct avec plusieurs offres, mais Sir Jim Ratcliffe d'Ineos était également dans la course. Mercredi soir, l'entrepreneur finlandais Thomas Zilliacus se serait également joint à eux.

Entre-temps, il devient donc de plus en plus incertain que la famille Glazer se débarrasse effectivement de Manchester United. Selon le journal anglais, il est tout à fait possible que les propriétaires actuels aient seulement voulu faire monter le prix afin que les personnes souhaitant acquérir une petite participation dans le club aient à payer davantage. Pour les fans de Manchester United, le maintien de la famille Glazer serait un mauvais scénario, car les propriétaires ne sont pas aimés en raison des dettes qu'ils ont laissées au club.

Manchester United est actuellement troisième de la Premier League, la deuxième place étant occupée par le Manchester City du diable rouge Kevin De Bruyne. Le leader actuel de la Premier League est Arsenal FC, où le Diable Rouge Leandro Trossard est sous contrat.