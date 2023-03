Le PSG et Manchester City vont se battre pour le même joueur

Luka Vusković, le talent d'Hajduk Split, est dans le viseur de plusieurs clubs européens. Le Paris Saint-Germain et Manchester City pistent le jeune défenseur de 17 ans.

Fabrizio Romano annonce qu'il y a une "course folle" en cours pour la signature de Vusković. Le talentueux défenseur central joue déjà dans l'équipe première d'Hajduk. City et le PSG sont concrets et veulent donc faire venir le Croate 4le plus rapidement possible. Les Anglais auraient d'ailleurs déjà proposé 12 millions d'euros, bonus compris.

Vusković est également dans le viseur d'autres clubs, notamment allemands et anglais. Toutefois, leur nom n'est pas cité. Les semaines à venir devront montrer quel sera le nouveau club de Vusković. En tout cas, il est clair qu'Hajduk Split peut tirer de lui une belle indemnité de transfert.

Âgé d'à peine 17 ans, Vusković est un produit de formation de l'Hajduk. Ce talent est issu d'une vraie famille de footballeurs : son frère joue actuellement à Hambourg tandis que son père et son oncle étaient également des pros.