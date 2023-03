"Sans lui, le KV Courtrai aurait échoué cette saison"

Courtrai se bat pour son maintien, et semble en bonne voie pour l'obtenir. Les Kerels se sont cependant faits peur, mais un homme a tout changé : Bernd Storck.

Le président Joseph Allijns s'est exprimé dans le Krant van West-Vlaanderen, et est clair : "Nous avons été en eaux très profondes. Mais avec six points et respectivement 2 et 3 victoires de plus qu'Ostende et Zulte, je pense pouvoir dire que le bateau ne coulera pas".

Un vrai soulagement car Courtrai souffrirait énormément d'une relégation. "Bernd Storck a tout changé à cette équipe. Il a pris des risques en envoyant des joueurs dans l'équipe B, en donnant leur chance à certains", explique Allijns.

"C'est la malchance d'Ostende et Zulte : Storck est venu à Courtrai. Sans lui, nous aurions échoué", conclu le président courtraisien.