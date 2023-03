La Croatie refroidie dans le temps additionnel, l'Espagne assure

Après la Belgique, la France et l'Angleterre, notamment, l'Espagne a également réussi leur entrée en matière en éliminatoires de l'Euro 2024. Déception en revanche pour les Croates, rattrapés in extremis par le Pays de Galles.

Désormais dirigée par Luis de la Fuente, l'Espagne entamait sa campagne européenne à domicile contre la Norvège, privée d'Erling Haaland, blessé. Une rencontre qui a démarré à merveille pour la Roja, puisque Dani Olmo a ouvert le score dès la 14e minute de jeu.

Mais les Espagnols ont dû attendre la montée de Joselu en fin de rencontre pour se mettre à l'abri. Monté à la 81e, l'attaquant de l'Espanyol a planté un doublé en cinq minutes et permis à la Roja de se rassurer définitivement (3-0). L'Espagne rejoint l'Écosse en tête du Groupe A.

Dans le Groupe D, la Croatie, demi-finaliste et finaliste des deux dernières Coupes du monde, semblait partie vers la victoire contre le Pays de Galles, grâce au but inscrit en première période par Andrej Kramaric. Mais les Gallois ont égalisé à la 93e via Nathan Broadhead. La Turquie (3 points) en profite pour virer en tête de la poule, devant la Croatie et le Pays de Galles (1 point).